0 Невероятная судьба человека - Иван Брус: от Дахау до Африки, от Парижа до... Категория: Наши репортажи







В это тяжело поверить, но порой судьба человека бывает круче голливудских сюжетов. Иван Григорьевич Брус: 12-летним пацаном его угнали в Германию. Четыре года невероятных лишений и спасений. Он чудом избежал расстрела, пережил Дахау - страшный лагерь смерти, служил в американской армии, в Африке, дезертировал оттуда, стремясь попасть на родину в СССР, попал... Его судьба - это перечень встреч с людьми, которые несмотря на тяжелое время, оставались людьми.

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В настоящее время Иван Брус проживает в городе Бендеры. Сегодня, 10:37

DTV

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