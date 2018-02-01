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Невероятная судьба человека - Иван Брус: от Дахау до Африки, от Парижа до...

Невероятная судьба человека - Иван Брус: от Дахау до Африки, от Парижа до...



В это тяжело поверить, но порой судьба человека бывает круче голливудских сюжетов. Иван Григорьевич Брус: 12-летним пацаном его угнали в Германию. Четыре года невероятных лишений и спасений. Он чудом избежал расстрела, пережил Дахау - страшный лагерь смерти, служил в американской армии, в Африке, дезертировал оттуда, стремясь попасть на родину в СССР, попал... Его судьба - это перечень встреч с людьми, которые несмотря на тяжелое время, оставались людьми.
Слушайте и смотрите!
В настоящее время Иван Брус проживает в городе Бендеры.
  • Сегодня, 10:37
  • DTV
  • Просмотров: 2
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