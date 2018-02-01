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Редакция "Днестр ТВ" решила уточнить информацию о ребёнке, который получил черепно-мозговую травму и который якобы сейчас находится на лечении. Мы обратились в Бендерский центр матери и ребёнка, где ситуацию прокомментировала заместитель главного врача ГУ "Бендерский центр матери и ребёнка" Алла Шевченко.

- Находится ли на данный момент ребёнок на лечении в ГУ "Бендерский центр матери и ребёнка"?

"У мальчика эпилепсия, которая появилась год назад, после полученной черепно-мозговой травмы. Действительно этот ребёнок лежал у нас в январе текущего года и был выписан с благополучным исходом. Он получал противосудорожные препараты и был обследован. При этом все лекарства и обследования ребёнок получал бесплатно, в том числе: мониторинг, томографию и энцефалограмму головного мозга.

Мама ребёнка по собственному желанию сейчас лечит ребёнка в Кишинёве, у профессора Гаврилюка,который назначает дорогостоящие лекарства и обследования...", - рассказала заместитель главного врача ГУ "Бендерский центр матери и ребёнка" Алла Шевченко. Вчера, 18:35

DTV

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