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Представительница народности рома: Расскажите о нас, как мы живем...

Представительница народности рома: Расскажите о нас, как мы живем...


Редакция "Днестр ТВ" решила уточнить информацию о ребёнке, который получил черепно-мозговую травму и который якобы сейчас находится на лечении. Мы обратились в Бендерский центр матери и ребёнка, где ситуацию прокомментировала заместитель главного врача ГУ "Бендерский центр матери и ребёнка" Алла Шевченко.
- Находится ли на данный момент ребёнок на лечении в ГУ "Бендерский центр матери и ребёнка"?
"У мальчика эпилепсия, которая появилась год назад, после полученной черепно-мозговой травмы. Действительно этот ребёнок лежал у нас в январе текущего года и был выписан с благополучным исходом. Он получал противосудорожные препараты и был обследован. При этом все лекарства и обследования ребёнок получал бесплатно, в том числе: мониторинг, томографию и энцефалограмму головного мозга.
Мама ребёнка по собственному желанию сейчас лечит ребёнка в Кишинёве, у профессора Гаврилюка,который назначает дорогостоящие лекарства и обследования...", - рассказала заместитель главного врача ГУ "Бендерский центр матери и ребёнка" Алла Шевченко.
  • Вчера, 18:35
  • DTV
  • Просмотров: 163
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