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Что позволено Мове, не позволено Хоржану?

Что позволено Мове, не позволено Хоржану?


Что позволено Мове, не позволено Хоржану?
Не прошло и месяца после того, как тираспольский суд оштрафовал на крупную сумму редактора оппозиционной газеты «Правда Приднестровья» Надежду Бондаренко только за то, что на ведрах с собранными для нее коммунистами денежными средствами была обозначена цель сбора – «На честь и достоинство министру».
Речь шла о Министре МВД ПМР Руслане Мова, до этого оскорбившегося предположением Надежды Андреевны о том, что одну из участниц митинга, состоявшегося после резонансного парканского ДТП, могли запугать. В результате суд по заявлению Мовы оштрафовал оппозиционного журналиста, а после оплаты первого штрафа собранной товарищами мелочью в ведрах, уже и за неверно, по его мнению, обозначенную цель сбора средств, к которому, к слову, Надежда Андреевна не имела никакого отношения.
После таких решений суда казалось, что в Приднестровье должна начаться эпоха вежливости и деликатности. Ведь приднестровская «фемида» показала, что готова была жестоко карать за каждое неверно оброненное, а тем более оскорбительное слово. Однако не тут то было. Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi – «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», в нынешние времена в Приднестровье это древнее латинское выражение звучит как нельзя свежо и актуально.
Пока тираспольский суд расправляется с обидчиками Министра МВД, суд города Рыбница оправдал ярого сторонника нынешней власти Юрия Петрика, публично оперирующего куда более оскорбительными эпитетами в отношении оппонентов действующей власти и ряда российских депутатов.
На прошедшей неделе в Рыбнице состоялся судебный процесс по заявлению депутата Верховного Совета Олега Хоржана, который ранее призвал правоохранительные органы дать правовую оценку публичным высказываниям Петрика в Интернете, где тот неоднократно обозвал народного депутата Приднестровья «дерьмом». Однако приднестровский местный суд не обнаружил в заявлениях Петрика состава правонарушения. Тем самым, считают представители истца, лишний раз подтвердив политическую ангажированность преследований оппонентов нынешней власти.
соб.инф.



  • Вчера, 20:18
  • DTV
  • Просмотров: 66
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