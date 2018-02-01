0 Что позволено Мове, не позволено Хоржану? Категория: Новости дня







Не прошло и месяца после того, как тираспольский суд оштрафовал на крупную сумму редактора оппозиционной газеты «Правда Приднестровья» Надежду Бондаренко только за то, что на ведрах с собранными для нее коммунистами денежными средствами была обозначена цель сбора – «На честь и достоинство министру».

Речь шла о Министре МВД ПМР Руслане Мова, до этого оскорбившегося предположением Надежды Андреевны о том, что одну из участниц митинга, состоявшегося после резонансного парканского ДТП, могли запугать. В результате суд по заявлению Мовы оштрафовал оппозиционного журналиста, а после оплаты первого штрафа собранной товарищами мелочью в ведрах, уже и за неверно, по его мнению, обозначенную цель сбора средств, к которому, к слову, Надежда Андреевна не имела никакого отношения.

После таких решений суда казалось, что в Приднестровье должна начаться эпоха вежливости и деликатности. Ведь приднестровская «фемида» показала, что готова была жестоко карать за каждое неверно оброненное, а тем более оскорбительное слово. Однако не тут то было. Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi – «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», в нынешние времена в Приднестровье это древнее латинское выражение звучит как нельзя свежо и актуально.

Пока тираспольский суд расправляется с обидчиками Министра МВД, суд города Рыбница оправдал ярого сторонника нынешней власти Юрия Петрика, публично оперирующего куда более оскорбительными эпитетами в отношении оппонентов действующей власти и ряда российских депутатов.

На прошедшей неделе в Рыбнице состоялся судебный процесс по заявлению депутата Верховного Совета Олега Хоржана, который ранее призвал правоохранительные органы дать правовую оценку публичным высказываниям Петрика в Интернете, где тот неоднократно обозвал народного депутата Приднестровья «дерьмом». Однако приднестровский местный суд не обнаружил в заявлениях Петрика состава правонарушения. Тем самым, считают представители истца, лишний раз подтвердив политическую ангажированность преследований оппонентов нынешней власти.

соб.инф.







Не прошло и месяца после того, как тираспольский суд оштрафовал на крупную сумму редактора оппозиционной газеты «Правда Приднестровья» Надежду Бондаренко только за то, что на ведрах с собранными для нее коммунистами денежными средствами была обозначена цель сбора – «На честь и достоинство министру».Речь шла о Министре МВД ПМР Руслане Мова, до этого оскорбившегося предположением Надежды Андреевны о том, что одну из участниц митинга, состоявшегося после резонансного парканского ДТП, могли запугать. В результате суд по заявлению Мовы оштрафовал оппозиционного журналиста, а после оплаты первого штрафа собранной товарищами мелочью в ведрах, уже и за неверно, по его мнению, обозначенную цель сбора средств, к которому, к слову, Надежда Андреевна не имела никакого отношения.После таких решений суда казалось, что в Приднестровье должна начаться эпоха вежливости и деликатности. Ведь приднестровская «фемида» показала, что готова была жестоко карать за каждое неверно оброненное, а тем более оскорбительное слово. Однако не тут то было. Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi – «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», в нынешние времена в Приднестровье это древнее латинское выражение звучит как нельзя свежо и актуально.Пока тираспольский суд расправляется с обидчиками Министра МВД, суд города Рыбница оправдал ярого сторонника нынешней власти Юрия Петрика, публично оперирующего куда более оскорбительными эпитетами в отношении оппонентов действующей власти и ряда российских депутатов.На прошедшей неделе в Рыбнице состоялся судебный процесс по заявлению депутата Верховного Совета Олега Хоржана, который ранее призвал правоохранительные органы дать правовую оценку публичным высказываниям Петрика в Интернете, где тот неоднократно обозвал народного депутата Приднестровья «дерьмом». Однако приднестровский местный суд не обнаружил в заявлениях Петрика состава правонарушения. Тем самым, считают представители истца, лишний раз подтвердив политическую ангажированность преследований оппонентов нынешней власти.соб.инф. Вчера, 20:18

DTV

Просмотров: 66

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.