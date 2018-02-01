Известный общественный деятель и экс-депутат ВС ПМР бендерчанин Валерий Кулакли был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты в Бендерский городской Совет народных депутатов по 12 избирательному округу.

Напомним, что в предыдущие выборы, а также довыборы Бендерский ТИК находил различные нарушения и отказывал ему в регистрации. Местные аналитики отмечают, что существует жесткое противостояние между ним и нынешним председателем Бендерского горсовета Юрием Карой.

Валерий Кулакли сегодня возглавляет ОД "ЛДПР" и ведет активную деятельность.

Напомним, что именно В.Кулакли строит церковь в микрорайоне Ленинский.

