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Валерий Кулакли зарегистрирован кандидатом в депутаты по 12 избирательному округу

Валерий Кулакли зарегистрирован кандидатом в депутаты по 12 избирательному округу

Известный общественный деятель и экс-депутат ВС ПМР бендерчанин Валерий Кулакли был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты в Бендерский городской Совет народных депутатов по 12 избирательному округу.
Напомним, что в предыдущие выборы, а также довыборы Бендерский ТИК находил различные нарушения и отказывал ему в регистрации. Местные аналитики отмечают, что существует жесткое противостояние между ним и нынешним председателем Бендерского горсовета Юрием Карой.
Валерий Кулакли сегодня возглавляет ОД "ЛДПР" и ведет активную деятельность.
Напомним, что именно В.Кулакли строит церковь в микрорайоне Ленинский.
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
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