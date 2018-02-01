Просмотрел дебаты кандидатов на пост президента России, которые прошли на Первом канале. Путин не пришел. Зато остальные после короткой разминки разговелись. Что можно сказать, проанализировав свои внутренние ощущения? Жириновский блистал. Старый опытный политик умело выворачивал в свою сторону и тыкал конкурентам в их слабые места, не забывая возвеличить свое богатое историческое прошлое во славу России. Грудинин был спокоен, что для дебатов не есть хорошо, но высказывался ясно. Он говорил о своей программе, а не боролся с противниками. Любимец телевизионщиков, как я понимаю - в противовес Грудинину, Сурайкин, по-прежнему в галстуке с приколкой автомата Калашникова, агитировал вернуть Советский Союз и нахраписто обещал светлое будущее, в которое почему-то не особенно верилось с таким антуражем. Явлинский, Титов (его представитель) - мудро рассуждали о величии России и как поднять экономику общими фразами, хотя, как это можно сделать иначе за 2 с небольшим минуты обсуждения?! "Блистала" Собчак: Миру-мир! Экономике - свободу! Вернуть хорошие отношения с европой и США... - и еще кое-что в этаком ее либералистическо-кухонном понимании позиции России в мире. Звезда и создатель эротическо-сексуального шоу "Дом 2" пыталась строить всех, заявив, что возмущена отсутствием Путина на дебатах и то, что для дебатов предоставлено не время прайм-тайм вещания. Вспыхивающие скандалы с ее участием оживляли дискуссию. А такие моменты лучше всего подходили для опытного политика Жириновского. Он, как рыба в воде, отлично себя чувствует в политических скандалах и водоворотах. Чем и пользовался. Вы спросите: так кто же, по моему мнению, победил? Отвечу: победил Владимир Путин. Своим неприсутсвием он показал, почему нельзя голосовать за этих кандидатов и их уровень. Итак, первые теледебаты: победа осталась за Путиным!