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Cписок лучших музыкальных композиций, посвященных снегу

Cписок лучших музыкальных композиций, посвященных снегу



Издание NME составило список лучших музыкальных композиций, посвященных снегу. Рейтинг насчитывает 11 позиций и опубликован в среду, 28 февраля.
Лидером оказался трек Fifteen Feet Of Pure White Snow группы Nick Cave & the Bad Seeds. Песня вошла в альбом No More Shall We Part 2001 года и, по словам составителей, «застала коллектив в их самой игривой форме».



На второй строчке — While I Shovel the Snow американской рок-группы The Walkmen.
Замыкает тройку Snowblind команды Black Sabbath.



В список вошли также такие песни, как Velvet Snow коллектива Kings of Leon, Blindsided группы Bon Iver, I’ve Got My Love to Keep Me Warm Билли Холидей, Coldest Winter Канье Уэста, Snow Season рэпера Jeezy, Angel in the Snow Эллиотта Смита, White Winter Hymnal группы Fleet Foxes и Goodbye England (Covered In Snow) исполнительницы Лоры Марлинг.
  • Сегодня, 09:52
  • DTV
  • Просмотров: 2
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