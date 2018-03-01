С кем ни поговоришь в Приднестровье, почему-то все уверены, что с весной придет то самое обновление и не только природы. Все ждут чего-то значимого и более существенного: изменений в республике. С одной стороны - чего их ждать? Изменения, они и так есть. Читаем сообщения официальных источников: "Стабилизация работы базовых отраслей индустрии на фоне роста активности на мировых товарных рынках, предпринимаемые меры по оздоровлению банковской системы, реализуемые на государственном уровне шаги по поддержке отечественного бизнеса, а также повышение эффективности и транспарентности управления государственными предприятиями способствовали изменению вектора экономического развития республики и формированию повышательной динамики основных макроэкономических показателей. ...В долларовом эквиваленте объём произведенной продукции расширился на 3,9%. При этом, без учёта параметров промышленного производства ряда предприятий энергетического комплекса, демонстрировавших в текущем году нестабильную динамику, товарный выпуск в текущих ценах вырос на 44,9%, в сопоставимых – на 27,1%".
Ну, куда еще лучше: доходы и налоговые поступления растут - 3 140,1 млн руб. и 126,4 млн руб., соответственно). Казалось бы, радость и оптимизм должны переполнять наши сердца, а вера в светлое будущее должна всенепременно присутствовать. Впереди нас ждут новые инвестиционные проекты и долгожданная стабилизация: увеличение зарплат и пенсий, падение цен, повышение благосостояния.... Размечтался! -скажете вы. Нет, мечтатель в данном случае не я, а те, кто вселяет через официальные СМИ такую уверенность. Кто не ходит пешком по улицам наших городов и не видит реальную картину "благосостояния". На улицах, к примеру, города Бендеры, людей практически не видно. Город вымирает. Каждый второй уехал. Уезжают самые сильные, потенциально способные и главное - важный трудовой потенциал Приднестровья. После окончания школ за ними потянутся выпускники: многие из них уже приметили ВУЗы за рубежом, после окончания которых, они на 100% останутся в других странах. Молодежь, как и бизнес, ищет устоявшиеся правила игры и не хочет жить в котле вечной неурегулированности. И это все происходит при дальнейшем обнищании населения и расколе общества. Надо быть глупцом, чтобы не видеть то, какое сложное положение сейчас переживает Приднестровье.
На кого смотрят в Кремле? В марте пройдут выборы, которые, по мнению абсолютного большинства наблюдателей, закончатся победой действующего президента России Владимира Путина. Изменится ли после этого его стратегия и тактика на молдавском направлении?
Можно предположить, что новое руководство России сделает все, чтобы обеспечить победу на будущих парламентских выборах своему стороннику в Молдове - президенту страны Игорю Додону. Внутри Молдовы уже сделано не мало: Гагаузия имеет более плотные контакты и деловые отношения с Россией, чем тоже Приднестровье, север Молдовы сориентирован на Восток, да и пророссийские настроения в стране не падают. Страна расколота на два примерно равных лагеря. В этих условиях любое решение может перевесить чашу избирательных весов. Хоть социалистам Молдовы и прогнозируют победу на выборах, но эта победа должна быть такой, чтобы они смогли формировать в будущем Парламенте большинство и назначать своих людей в правительстве и исполнительных органах власти. Только тогда они смогут что-то изменить в стране. Команда олигарха Влада Плахотнюка, а в официальном раскладе пишется как партия ДПМ, готовит ряд приятных для электората сюрпризов, среди которых, к примеру, снижение тарифов на газ, рассчитывая, что именно так они смогут получить симпатии населения. Смотреть на это смешно, хотя бы потому, что именно они и держали до сих пор эти тарифы такими высокими, несмотря на то, что Россия давным-давно пошла на снижение отпускной цены для Молдовы. Она поставляет в страну газ по 178$, а его уже продают по 348! Ведь кушать хочется всегда, а богатым хочется кушать еще больше! Или вот: решили студентам стипендию увеличить аж на 20 лей! Круто! Но зато можно будет при необходимости поднимать этих, ничего не знающих о жизни, пацанов и пацанок, попутно обещая повышение стипендий еще на парочку чашек кофе.
Российское руководство, как мне представляется, будет искать электоральные ресурсы в другом месте - в Приднестровье. Однако, при действующей системе власти, когда олигархат фактически руководит республикой и тесно завязан экономическими связями с официальным Кишиневом, вряд ли возможно развернуть кампанию по обеспечению возможностей граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье, участвовать в будущих выборах в парламент Молдовы. Напомню, что именно приднестровские граждане Молдовы (всего лишь более 17 тысяч человек!) смогли дать существенный прирост голосов Игорю Додону в борьбе за президентское кресло. А их в Приднестровье более 230 тысяч. То есть потенциал есть, и он значителен.
Уже сейчас стало заметно, как зачастили европейские дипломаты по поводу и без повода в Тирасполь. Усиление подобных контактов, не может не волновать россиян. Вполне возможно, что Приднестровье пытается сыграть в свою игру и на своих интересах.
Как поступит Москва в будущем? Будет ломать через колено наших пока не рукопожатых лидеров или поставит перед фактом еще более жестких мер? А может быть, вытащит из кармана финансовую конфетку, которая в нынешних условиях для Приднестровья ой как нужна, при этом поставив ряд кадровых условий? В любом случае, я склоняюсь к такому мнению, что это произойдет. А вот форму и методы мы узнаем в ближайшее время. Весна пришла! Тепло не за горами. Снег рано или поздно, растает. Политические ручьи скоро зажурчат...