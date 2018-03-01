«Ученики с последней парты»

Фото сделано в селе Чокылтяны Оргеевского района, где проживает большая община ромов.

Уровень образования ромов в республике является низким. Об этом говорится в официальных документах, хотя ни одно государственное учреждение не оперирует конкретными данными и цифрами. Известно лишь, что не все дети, поступившие в начальную школу, заканчивают гимназию, но ещё меньше — лицей. Государство признаёт, что проблема существует, и периодически разрабатывает планы по её решению. И пока у властей остаются недоработки в решении этого вопроса, некоторые этнические ромы не только успешно учатся в колледжах и университетах, но и поступают в докторантуру. Большую часть их воспоминаний о школьных годах составляют безразличие учителей, стигма и дискриминация, но также и смелость преодолеть те барьеры, которые создаются обществом.

Марта Пушкаш, студентка: «Я решила продолжить обучение ради лучшего будущего. Я отношусь к этносу ромов, и у моих родителей нет образования. Я вижу, как тяжело без образования и стабильного места работы, которое позволило бы зарабатывать на жизнь. Поэтому мои родители и настояли, чтобы я пошла учиться. Это для меня самая большая поддержка».



Марте Пушкаш 18 лет, она студентка 3-го курса Образцового центра энергетики и микроэлектроники. Родилась во Флорештах, где закончила 9 классов в школе с преподаванием на русском языке. В отличие от других соплеменников, она утверждает, что не чувствовала дискриминации ни в садике, ни в школе. «Хотя у меня голубые глаза и светлый цвет волос, я никогда не скрывала свою национальность. Я не была жертвой дискриминации, но у меня есть знакомые, которые от этого пострадали в школе. По этой причине дети ромов часто не посещают школу. Другая причина — недостаток денег для содержания студента», — считает Марта.

«Сейчас все пользуются телефонами и компьютерами, поэтому с моей профессией я всегда найду себе работу».



Пользуясь поддержкой родителей, девушка всегда мечтала иметь профессию и работу. Решила изучать телекоммуникации, признаётся она, потому что эта профессия гарантирует ей место работы.

«Сейчас все пользуются телефонами и компьютерами, поэтому с моей профессией я всегда найду себе работу. Для начала могу устроиться консультантом или оператором в одну из телефонных компаний или интернет-провайдеров, что будет потом — посмотрим».

Анна Кэлдэрару, студентка: «Хочу доказать, что и девушки могут работать в строительстве».

Анна Кэлдэрару родом из села Минжир Хынчештского района. Окончив гимназию в родном селе, она хотела продолжить обучение в области бизнеса. «Моего среднего балла в 8,67 было достаточно, чтобы меня туда приняли. Но вскоре влюбилась в строительство. Это тяжело, но так приятно видеть, как девочки работают над проектами наряду с парнями. Можем доказать, что и девочки могут работать в строительстве. Сложнее всего — рисовать проект, в остальном легко».

Анна с восторгом рассказывает об учёбе в колледже и уже точно знает, кем она хочет стать через несколько лет. «Через два года планирую поступить в университет, подавать документы буду на специальность “Инженерия”, через пять лет — магистратура, через 10 — у меня будет семья и профессия, которая мне нравится».



«…Есть некоторые ребята из семей ромов, которым учёба даётся не так просто. Вот они-то и подвергаются дискриминации. Сидят постоянно за последней партой, а учителя с ними не работают…»

Девушка родом из села, в котором проживает большая община ромов. Она утверждает, что без вмешательства общинного посредника ни ей, ни её сёстрам не удалось бы получить образование. Второй год подряд Анна получает стипендию международной организации «Roma Education Found», которая поддерживает профессиональную подготовку ромов в различных странах.

«Мы в своей семье привыкли к мысли, что должны учиться. Одна из моих старших сестёр сейчас изучает право в Государственном университете, а другая тоже учится в колледже. Но есть и ребята из семей ромов, которым учёба даётся не так просто. И некоторые учителя не принимают этого в расчёт, чтобы больше с ними заниматься. Они постоянно сидят за последней партой игнорируемые, и это плохо. Поэтому у них нет стимула учиться дальше. Многие по этой причине бросают учёбу».

Роман Чеботарь, аспирант:«Инклюзия хорошо выглядит на бумаге».

«Содействие социальной инклюзии меньшинств — острая проблема РМ. Как бы красиво ни выглядело это на бумаге, как бы много власти ни говорили о том, что созданы реальные условия и предпринимаются определённые шаги, меньшинства в Молдове не так хорошо интегрированы в общество, как следовало бы».

Молодой человек утверждает, что сегодня НПО предоставляют больше помощи меньшинствам, чем государство. «Если говорить о стипендиях «Roma Education Found», одну из которых получаю и я, то появляется один нюанс, который убивает любой намёк на оптимизм и энтузиазм что-то делать. Правительство чужого государства поддерживает молодых людей в их стремлении получить высшее образование. А наше государство проявляет такое отношение: если могут — пусть учатся, если нет — пусть сидят дома. Осознание этого просто убивает», — говорит Роман. По его мнению, ситуацию мог бы исправить резерв из пяти бюджетных мест, которые ежегодно оставляли бы вузы для студентов-ромов, желающих получить высшее образование.

«…Хотя ромы живут на этой территории уже более 600 лет, они практически неизвестны подавляющему большинству населения».

Роман Чеборать также считает, что косвенным фактором влияния на уровень посещаемости школ детьми-ромами является тот факт, что остальное население республики слишком мало знает о данном этносе, черпая знания в основном из коллективного представления, стереотипов и мифов.

«Хотя ромы живут на этой территории уже более 600 лет, они до сих пор остаются практически неизвестными. Это создаётся предпосылки для проблем с охватом учёбой, потому что, когда дети из семей ромов приходят в школу, никто не знает, кто они такие и откуда взялись…

Когда я учился в школе, это может показаться удивительным, но так и было, ко мне подошли несколько одноклассников и спросили: «Рома, а правда, что вы — цыгане — прилетели с планеты Цыга и поэтому вас называют цыганами?» Я был маленьким и не знал, что ответить, но, когда пришёл домой, спросил у родителей: «Мы — с другой планеты, инопланетяне?» Они рассмеялись…Такой был случай.

Думаю, в школьный курс истории могли бы ввести 2-3 дополнительных часа о происхождении ромов и их культуре. Знания большинства населения о том, что этот народ — не инопланетяне, а мигрировали они с места на место в поисках лучших условий жизни и т. д. больше бы способствовало интеграции ромов в общество».

Наталья Думиникэ, национальный координатор программы стипендий в области права и гуманитарных наук Фонда образования ромов: «Я тоже была ученицей с последней парты».

Наталья Думиникэ несколько лет работает в сфере защиты прав человека, а последние четыре месяца является координатором стипендиальной программы для ромов, предоставляемой германским фондом «Roma Education Found». Данная программа позволяет учащимся из семей ромов получать финансовую помощь для обучения в колледже или университете. По словам Натальи, отношение некоторых учителей к детям-ромам, особенной в начальной школе, настолько разочаровывает семьи, что они перестают настаивать на том, чтобы дети продолжали учиться.



«Одной из основных проблем является всё-таки дискриминация. Когда я училась в начальной школе, то сидела за последней партой с 1-го по 4-й класс. Всё зависит от характера человека, его мотивации, ресурсов и возможностей. К сожалению, учителя у нас не верят в детей ромов и сажают их за последние парты. Это сразу заметно, как только входишь в классы, где учатся такие ребята. А если спросить учителей, то отвечают: “Так чего от них ждать? Они учатся читать и писать, и всё”. Бывают и нападки дискриминационного и даже расистского характера со стороны некоторых учащихся, которые приобрели предубеждение в семье».



Ромам недостаёт положительных примеров



Наталья признаётся, что в первые годы учёбы в вузе скрывала свою национальность именно из-за страха перед дискриминацией. «Я перестала скрывать свою национальность, только когда начала работать в Национальном центре ромов (НЦР). До тех пор я даже не думала, что есть ромы, которые могут работать врачами, юристами или иметь другую профессию. Для меня Николай Рэдицэ (директор НЦР — прим. автора) был первым положительным примером. А дети в семьях ромов растут с мыслью, что не бывает ромов с достойной профессией. Другим образцом и позитивной моделью для меня выступал мамин брат, который работал в Кишинёве, в Министерстве внутренних дел, и это для меня было… апофеозом успешности. Думаю, что нужно больше продвигать в сообществе такие позитивные примеры».



Программа, координатором которой является Наталья Думиникэ, стимулирует ромов продолжать обучение, предоставляя им на конкурсной основе годовые стипендии. Сейчас стипендии в колледжах и вузах страны получают 30 молодых людей. Наталья призывает учащихся и студентов подавать документы и напоминает, что конкурс на получение стипендий на 2018-2019 учебный год начнётся в апреле.



Все наши собеседники утверждают, что определяющую роль в их интеграции в общество сыграли общинные посредники — такие же ромы, которые содействуют в установлении связей с органами власти: помогают оформить документы, сообщают о возможностях, поддерживают в вопросе охвата школьным обучением.

В настоящее время в Молдове работают в примэриях 12 общинных посредников. Их число, по данным офиса ООН по правам человека, сократилось в два раза по сравнению с 2012 годом.



«Во время переписи населения 2004 года в графе “национальность” 12 271 человек указал “ром”, что составляет 0,36% населения. Точных данных об образовании не существует. В Плане действий по поддержке этнического населения ромов на 2016-2020 гг. говорится, что отмечается “низкий уровень грамотности”».

Ответ правительства

Министерство труда, социальной защиты и семьи сообщило нам в официальном ответе на запрос, что в результате картографии мест компактного проживания ромов «была констатирована необходимость учреждения 48 должностей общинных посредников в 44 населённых пунктах». Также отмечается, что с 2018 года на их трудоустройство в государственном бюджете предусмотрены средства.

Предложения, с которыми выступил Роман Чеботарь, также обнаруживаются в упомянутом Плане действий на 2016–2020 гг. Их предполагается внедрить в последующие годы.

Настоящим Управление политик в области занятости населения и регламентации миграции, в рамках своих должностных полномочий сообщает вам информацию об общинных посредниках. Проблема социальной интеграции ромов, к сожалению, остаётся актуальной в Республике Молдова. Данный этнос, чаще всего, остаётся вне охвата школьным обучением, рынка труда и т.д. Утвердив Национальный план действий по поддержке этнического населения ромов на 2016–2020 гг., Правительство взяло на себя обязательство поддерживать представителей этноса, самого уязвимого по сравнению с другими.

В рамках этого Плана Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты поставило задачу ввести должность общинного посредника, а также внести вклад в дело интеграции ромов на рынке труда, и работа в этом направлении будет продолжена, как следует из Национального плана действий по поддержке этнического населения ромов на 2016–2020 гг.

В настоящее время 12 общинных посредников трудоустроены по контракту органами местной публичной власти и получают заработную плату. Так, согласно отчёту о внедрении Плана действий по поддержке этнического населения ромов на 2011–2015 гг, отверждённого Решением Правительства № 494 от 8 июля 2011 года, в результате картографии мест компактного проживания этнического населения ромов была констатирована необходимость учреждения 48 должностей для общинных посредников в 44 населённых пунктах, густо населённых ромами.

В то же время для продвижения и обеспечения непрерывности предоставления данной услуги, начиная с 2018 года были утверждены финансовые средства из государственного бюджета. Данные расходы осуществляются трансферами из госбюджета в местные бюджеты административно-территориальных единиц 1 уровня (в том числе примарии города Бельцы и АТО Гагаузии как единиц II уровня).



Анна Керганова Начальник Управления политик в области занятости населения и регламентации миграции

Действия, запланированные правительством на следующие годы, для социальной интеграции, искоренения дискриминации и повышения уровня образования населения ромов. Источник: План действий 2016–2020.

Фото сделано в селе Чокылтяны Оргеевского района, где проживает большая община ромов.

Для Романа Чеботаря, молодого человека из Дрокии, который сейчас обучается в докторантуре в Институте международных отношений, учёба является не только способом самовыражения и личностного роста, но и демонстрацией факта, что «не только я, но и все ромы могут учиться и учиться успешно».Роман окончил лицей в Дрокии, затем продолжил обучение в Институте международных отношений в Кишинёве, где защитил сначала диплом лиценциата, а затем — и магистра. Шестой год подряд он является стипендиатом международной организации «Roma Education Found» с центральным офисом в Будапеште. Тема его диссертации — «Политика Российской Федерации и США на Среднем Востоке в контексте эволюции сирийского конфликта». Он намерен сделать карьеру в дипломатии и уверен, что хороший специалист должен обладать глубокими знаниями в избранной сфере, а диплом доктора наук гарантирует основательную подготовку и даёт преимущества при трудоустройстве.Во время обучения Роман постоянно занимался волонтёрской деятельностью в различных неправительственных организациях и является одним из тех, кто в 2017 году основал Платформу межэтнической солидарности.Текст, фото, видео: Агентство New Project Media