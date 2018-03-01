Как и в прошлом году, Украины в Послании президента Федеральному собранию не было. Даже название соседнего государства не прозвучало ни разу. Наверно, руководству украинских силовых министерств и ведомств такая фигура умолчания должна быть не слишком приятна, поскольку речь в послании шла, в том числе, и о проблеме безопасности России, а украинские руководители неоднократно заявляли о возросшей многократно боевой мощи Вооруженных сил Украины, которые теперь способны составить серьезную конкуренцию российской армии. Видимо, президент России не рассматривал сколько-нибудь всерьез подобные утверждения, поскольку единственная внешняя угроза в его выступлении — это страны, обладающие ядерным оружием, и блок НАТО. Поэтому в не приведенном Путиным списке потенциальных противников Украина присутствовать не может. Справедливости ради надо сказать, что и в прошлогоднем Послании глава российского государства обошел стороной украинскую проблематику, хотя чуть позже в прямой линии высказался по этому поводу довольно подробно.
Вывод, напрашивающийся сам собою, очевиден: Украина не является сколько-нибудь значимым фактором, способным хоть как-то негативно повлиять на экономическое развитие России или ее обороноспособность. Поэтому Россия обустраивает себя и договаривается с основными мировыми игроками о правилах игры в сфере безопасности без всякой оглядки на соседку. Но косвенно тема Украины все же была затронута как раз в смысле незначительности попыток находящейся под патронажем Запада Украины использовать свою территорию, как и территорию других постсоветских республик, для нанесения России ущерба. Российский президент заявил, что после того, как в стране были испытаны и поставлены на вооружение новые ракетные комплексы, подобных которым нет ни у кого, поскольку они способны поражать противника на высоких скоростях и с невиданной глубиной маневра с малых высот, из воды и космоса, все попытки придвинуть структуры НАТО вплотную к российским границам, потеряли всякий смысл. Путин предложил Западу отправить на заслуженный отдых людей, которые жили устаревшими идеями, и садиться за стол переговоров.
Еще один досадный пример пренебрежения со стороны главы российского государства — это упоминание о Крыме. По словам Путина, уже через несколько месяцев на Крымском мосту откроется автомобильное движение, а чуть позже и железнодорожное сообщение. Это был пример, приведенный для иллюстрации того, как следует развивать инфраструктуру в российских регионах.
Здесь обидно даже не то, что президент указал на Крым, как на часть России — иначе, собственно, и быть не могло — а полное игнорирование не раз звучавших из уст украинских политиков и чиновников угроз нанести мосту непоправимый ущерб. Но украинскому руководству надо еще осмыслить и пережить главный тезис послания, заключающийся в том, что сегодня Россия обладает самым совершенным в мире оружием, что она ушла далеко вперед, обогнав США и НАТО в производстве вооружений.
Это очень серьезная заявка, меняющая архитектуру безопасности на планете. Это абсолютно неожиданное заявление ставит Москву в особую позицию.
Несмотря на то, что Путин объявил, что никаких агрессивных планов у России нет и быть не может, а все оружие было создано в чисто оборонительных целях, очевидно, что если он сказал правду, то Кремль серьезно упрочил свои позиции на международной арене.
Не то, чтобы отныне Россия будет диктовать свою волю с позиции силы, но и помыкать собой она точно не позволит. С нового оборонного рубежа Москва вполне может потребовать от своих западных партнеров, во-первых, прекратить многолетние попытки втянуть себя в вооруженный конфликт в Донбассе в качестве непосредственного участника, а во-вторых, приступить, наконец, к установлению мира на Украине, то есть выполнению Минских соглашений. «Нас никто не хотел слушать, — сказал Владимир Путин. — Теперь послушайте». И, надо полагать, выслушать придется.
И отнюдь не только по вопросам, связанным с ядерным сдерживанием, которым была посвящена вся вторая часть послания, но и по проблемам, имеющим для России серьезное значение. А то, что война на Донбассе относится к такого рода вопросам, сомнений не вызывает. Думаю, что в Киеве с бесконечным унынием вслушивались сегодня в каждое слово, произнесенное российским лидером. Россия заявляет о своем безусловном первенстве в области производства вооружений и считать, что ее президент просто мухлюет, было бы крайне легкомысленно.
То, что Путин привык нести ответственность за сказанное, очевидно для всех еще с его мюнхенской речи в 2007 году. А то, что прозвучало 1 марта 2018 года, относит Украину к глубокой периферии, судьба которой будет решаться без учета намерений, возражений или пожеланий нынешней киевской власти.