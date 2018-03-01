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Интервью с Надеждой Бондаренко, редактором газеты "Правда Приднестровья"

Интервью с Надеждой Бондаренко, редактором газеты "Правда Приднестровья"



Надежда Бондаренко известный человек в приднестровской журналистике. Имеет свою не меняющуюся позицию в оценке событий, происходящих в ПМР и в мире. В последнее время она стала объектом особого внимания: министр МВД ПМР Руслан Мова дважды подавал на нее иски в суд. В первом случае шла речь о нескольких высказываниях в социальной сети Фэйсбук. Дважды Н.Бондаренко присуждали к административному наказанию - денежным штрафам.
О свободе слова и ситуации в Приднестровье с ней беседует Григорий Воловой, директор ТРК "Новая Волна".
  • Вчера, 20:42
  • DTV
  • Просмотров: 166
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