Надежда Бондаренко известный человек в приднестровской журналистике. Имеет свою не меняющуюся позицию в оценке событий, происходящих в ПМР и в мире. В последнее время она стала объектом особого внимания: министр МВД ПМР Руслан Мова дважды подавал на нее иски в суд. В первом случае шла речь о нескольких высказываниях в социальной сети Фэйсбук. Дважды Н.Бондаренко присуждали к административному наказанию - денежным штрафам.

О свободе слова и ситуации в Приднестровье с ней беседует Григорий Воловой, директор ТРК "Новая Волна".