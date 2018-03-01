По итогам состоявшегося обсуждения "Материалов Совещательного собрания первых приднестровских депутатов"
администрация интернет-журнала "ПМРФ – Приднестровье и Россия" решила вынести на голосование ряд предложений, прозвучавших при обсуждении. Результат голосования поможет сформулировать программу дальнейших дйствий по защите законности в ПМР на примере так называемого "черного передела земли" в Приднестровье.
Среди вопросов: 1. О клятве президента ПМР В.Н. Красносельского;
2. Об отставке министра сельского хозяйства ПМР Коваля Е.М.;
3. Об отставке прокурора ПМР А.А. Гурецкого;
4. О внешнем надзоре за решениями судов ПМР
-и другие.
Проголосовать можно, перейдя по ссылке: Для голосования