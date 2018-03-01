По итогам состоявшегося обсужденияадминистрация интернет-журнала "ПМРФ – Приднестровье и Россия" решила вынести на голосование ряд предложений, прозвучавших при обсуждении. Результат голосования поможет сформулировать программу дальнейших дйствий по защите законности в ПМР на примере так называемого "черного передела земли" в Приднестровье.Среди вопросов:-и другие.Проголосовать можно, перейдя по ссылке: