Премьер-министр Александр Мартынов ответил на вопросы журналистов в эфире Первого Приднестровского телеканала в программе «Вопрос премьеру».Первый вопрос – и сразу же острая, самая обсуждаемая тема:Александр Мартынов отметил, что этот вопрос постоянно находится в повестке дня и его совершенно справедливо задают граждане.«Производство растёт, доходы государства растут, а уровень жизни населения снижается, то есть зарплаты и пенсии не повышаются, инфляция растёт. Почему? Либо экономический рост фиктивный, нарисованный на бумаге, либо опять воруют, деньги идут не в те карманы, не в бюджет. На самом деле, ситуация иная», - пояснил премьер.Для начала Александр Мартынов напомнил, что роста экономики удалось добиться за счёт мер, предпринятых в прошлом году со стороны органов госвласти, которые были направлены, прежде всего, на повышение финансовой прозрачности государственных финансов и госпредприятий.«Был предпринят комплекс мер стимулирующего характера для предприятий реального сектора экономики, то есть для наших приднестровских предприятий. Мы постарались сделать так, чтобы они работали в нормальных условиях, созданных государством. Чтобы и налоги платили, и в то же время имели средства для того, чтобы ритмично работать и развиваться. И вот сейчас по итогам 2017 года мы видим, что мы достигли тех целевых ориентиров, которые ставили в начале прошлого года», - отметил премьер.Прежде всего, это рост и развитие промышленного производства, который позволил сохранить тысячи рабочих мест. В качестве примера он привел Молдавский металлургический завод.«И этот рост позволил, несмотря на снижение налоговой нагрузки за счёт увеличения объёмов продаж, объёмов экспорта, увеличить доходы государственного бюджета более чем на 200 млн рублей. И благодаря мерам в части финансовой прозрачности мы получили больше денег на газовый счёт», - сказал председатель Правительства.Также Александр Мартынов напомнил, что до конца 2016 года стабильность выплат заработных плат и пенсий обеспечивалась напечатанным миллиардом приднестровских рублей.«Деньги из бюджета, из газового счёта выводились, а финансовая дыра закрывалась печатным станком. В результате чего в конце 2016 года сложилась критическая ситуация, валюты в государстве становилось все меньше и меньше, и наступили необратимые последствия. Пришлось провести девальвацию. Все знают о том, в каких масштабах она произошла и как она повлияла на рост цен. Если бы этот злополучный миллиард не напечатали – это огромная сумма для ПМР, - тогда последствия были бы не такие плачевные», - пояснил он.По словам премьер-министра, если бы государство и далее проводило политику денежной эмиссии в тех же масштабах, то курс доллара мог бы сегодня приблизиться к отметке 30 рублей ПМР за доллар США.«Куда же пошли деньги от роста экономики? Эти деньги пошли на финансирование дефицита бюджета и на обеспечение стабильности социальных выплат – зарплат и пенсий. Но с учетом того, что мы ограничили денежную эмиссию. Это большое и главное достижение 2017 года. Если бы денежная эмиссия проводилась бы в тех же масштабах, в которых она проводилась в прошлые годы, то курс приднестровского рубля сегодня был бы приблизительно за отметкой 20 рублей ПМР и приближался бы к 30-ти. Тогда инфляция была бы в разы больше», - объяснил Александр Мартынов.Глава Правительства с сожалением отметил, что этот аргумент не всегда устраивает людей.«Вроде бы, логически понятно, но после того как люди этот аргумент слышат от Правительства, денег в карманах больше не становится. Я на встречах с гражданами привожу ещё один пример. Представьте себе, что доходы семьи составляют 5 тыс. рублей ПМР, а расходы на самое необходимое - 7 тысяч. Что происходит? Возникает дефицит в 2 тысячи рублей. И семья вынуждена эти деньги заимствовать. Что происходит, когда семья начинает зарабатывать 5,5 тысяч? Она увеличивает свои расходы? Скорее всего, расходы останутся на прежнем уровне. Но в долг эта семья будет брать уже 1,5 тысячи рублей. А в тот момент, когда заработок сравняется с расходами, уже ничего не будут брать в долг. Начнут зарабатывать больше, и вот тогда наступит тот момент, когда семья уже больше себе сможет позволить», - сказал Александр Мартынов.Ситуацию с семьёй можно сравнить с госбюджетом, в который стало поступать больше денег, а значит, потребность в заимствовании уменьшилась. Но увеличить расходы государство по-прежнему не может. А соответственно, увеличить заработные платы и пенсии пока тоже не представляется возможным.«Нам вначале надо сбалансировать наш бюджет, и когда эта балансировка произойдёт, тогда мы сможем говорить о том, чтобы начать увеличивать, допустим, социальные выплаты в глобальном масштабе», - уточнил премьер.Александр Мартынов рассказал, что в этом году рост зарплат по отдельным направлениям уже начал происходить. В частности, с 1 апреля планируется увеличить заработные платы для педагогов коррекционных учреждений в среднем на 15-30%.«По мере того как будет реализовываться административная реформа, будут изыскиваться внутренние резервы, внутренние точки неэффективности. Ликвидировав их, и экономию также направлять на увеличение оплаты труда, то есть этот процесс будет все равно идти. Но в целом, если мы говорим о существенном увеличении госрасходов, то нам вначале необходимо сбалансировать бюджет», - подчеркнул глава Правительства.Можно было бы пойти по другому пути, сказал Александр Мартынов. К примеру, повысить налоги. Но сегодня налоговая нагрузка в Приднестровье находится на верхнем пределе - 28% к ВВП. Для примера, такие же показатели в среднем в странах Таможенного союза.«Если мы сделаем ее выше, а мы ее только сбалансировали, то говорить о привлечении инвестиций и о создании новых рабочих мест будет нельзя. Альтернативный вариант – напечатать деньги, но это путь в никуда, это развёртывание спирали инфляции. Поэтому хоть экономический рост есть, но все плоды этого роста идут на то, чтобы закрыть бюджетный дефицит и обеспечить стабильность зарплат и пенсий без того, чтобы печатать деньги. Тем не менее тенденция положительная. Это видно по результатам двух месяцев 2018 года», - сказал Александр Мартынов.При поддержке государства предприятия наращивают мощности, увеличивают объёмы продаж. К тому же диалог власти и бизнеса вышел на новую ступень.«Не все пока получается. Мы притираемся друг к другу, чиновники и предприниматели. Притираемся в хорошем смысле слова, не коррупционном, чтобы более интенсивно снимать административные барьеры, регулировать налоговую нагрузку», - сказал Александр Мартынов.Также он отметил, что в этом году планируется рост экономики на 7%. По словам Премьера, это одно из основных направлений экономической политики. В том числе и за счёт привлечения инвестиций.Он напомнил, что в конце февраля парламентарии в первом чтении приняли законопроект об инвестициях, и выразил надежду, что до конца марта его поддержат и во втором чтении. Александр Мартынов рассказал, что ведутся переговоры с несколькими крупными инвесторами. И если эти проекты удастся реализовать, то это будет большим шагом для приднестровской экономики: тысячи рабочих мест, дополнительные налоги и валюта.«По нашим оценкам, если мы продолжим поддерживать такой экономический рост в республике, если мы сделаем существенные шаги с точки зрения оптимизации госрасходов, повышение их эффективности без ущерба для наших граждан, тогда, по нашим оценкам, ориентировочно через три года мы сможем выйти на сбалансированный бюджет. И вот тогда можно будет говорить о том, чтобы начать финансировать существующие льготы, где-то и расширить какие-то льготы, задуматься о глобальном повышении социальных выплат. Но сейчас нам надо предпринять серьёзные усилия, чтобы бюджет сбалансировать. Ведь конечной целью мы видим улучшение уровня жизни каждого гражданина ПМР», - подвёл итог председатель Правительства.