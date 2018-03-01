Верховный Совет Приднестровья принял и направил на подпись президенту Вадиму Красносельскому новую редакцию закона «О некоммерческих организациях». Он закрепляет ряд новаций – в том числе запрет заниматься политической деятельностью тем НКО, которые финансируются из-за рубежа. При этом под понятие «политическая деятельность» можно будет подвести многое.
На заседании парламента в среду развернулась острая полемика по поводу поправки, выдвинутой вице-спикером и лидером партии «Обновление» Галиной Антюфеевой. Депутат предложила не относить к политической деятельности защиту прав человека и гражданина. «Это и защита прав детей, инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей, то есть большой спектр. В нем работают около 100 общественных организаций, которые ведут огромную работу. И сегодня они попадут в разряд политической деятельности», - констатировала Антюфеева. Она упомянула также местную газету «Человек и его права», публикующую материалы правозащитного характера. «Любая статья, любое высказывание в защиту граждан будут приравниваться к политической деятельности», - выразила опасение вице-спикер. Ее поддержал депутат Григорий Дьяченко. «В свое время мы приняли закон о противодействии насилию в семье. При МВД создана соответствующая комиссия, и в ней работают в том числе и общественные организации, которые получают зарубежные гранты», - рассказал он. Председатель парламентского комитета по общественным объединениям, информационной и молодежной политике Игорь Буга, однако, заявил, что «комитет принципиально против того, чтобы права наших граждан защищали на иностранные деньги». «У нас хватает своих правозащитников. А защита детей, матерей – это всё есть в норме закона о социально ориентированной деятельности, которая не запрещается», - отметил депутат. Против поправки высказался и лидер парламентской фракции «Обновление» Петр Пасат. «Знаю по примеру России, как неправительственные организации, защищая на чужие деньги якобы права россиян, работали против государства», - аргументировал он. В итоге предложение Галины Антюфеевой не набрало нужных голосов, и законопроект был окончательно утвержден в прежнем виде. В понятие «политическая деятельность» войдут не только участие в выборах и различные публичные акции вроде митингов и демонстраций, но также дебаты, дискуссии, выступления, открытые обращения к властям Приднестровья, выражение мнений о проводимой ими политике, в том числе в социальных сетях. Если НКО, получающая средства из-за рубежа, нарушит запрет, ее ждет сначала предписание местной прокуратуры, а затем ликвидация через суд. Отметим, что под действие закона могут попасть приднестровские организации, финансирующиеся не только странами Запада, но и Россией.