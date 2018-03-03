Мясо: - Cвинина - 65 руб.; в Тирасполе 70-75 руб. - Говядина - телятина от 85 до 90 руб.; в Тирасполе - 85 -100 руб. Птица: - Спинки куриные - 15,8 руб.; - Грудка с крылом - 41,8 руб.; - Окорочка - 43,8 руб. в Тирасполе - 36 руб.
Яйцо куриное: от 11,5 руб., а так от 16 руб. - типа "свои", до 18 руб. - пишут, что из Молдовы.
Рыба: - Карась - 22,5 руб.; в Тирасполе - 18-20 руб. - Толстолобик 20-25 руб.; в Тирасполе - 16-25 руб. - Карп -50 руб.; в Тирасполе - 30-40 руб. - Иваси - 22,50 руб.; - Хек - от 40 руб. в Тирасполе - 42-45 руб.
Овощи: - Помидор - 23-25 руб.; В Тирасполе - 25-40 руб. - Огурцы - 32 руб.; в Тирасполе - 30-40 руб. - Перец - от 38 руб.; в Тирасполе - 38-45 руб. - Картофель от 5 до 6 руб.; в Тирасполе - 3-8 руб. - Свекла - 4 руб; в Тирасполе - 4-5 руб. - Морковка 7 руб. в Тирасполе - 5-8 руб.
Яблоки - от 5,5 руб. (ну, очень маленькие), до 10-12 руб. В Тирасполе - 6,5-19 руб. Зелень: - Лук - 2-3 руб; в Тирасполе - 3-4 руб. -Укроп - 3 руб.; - Петрушка - 2,5 руб.