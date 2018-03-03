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Сравним цены: Бендерский Центральный рынок и Зеленый рынок Тирасполя - краткий обзор цен - 3 марта


Сравним цены: Бендерский Центральный рынок и Зеленый рынок Тирасполя - краткий обзор цен - 3 марта

Мясо:
- Cвинина - 65 руб.; в Тирасполе 70-75 руб.
- Говядина - телятина от 85 до 90 руб.; в Тирасполе - 85 -100 руб.
Птица:
- Спинки куриные - 15,8 руб.;
- Грудка с крылом - 41,8 руб.;
- Окорочка - 43,8 руб. в Тирасполе - 36 руб.

Яйцо куриное: от 11,5 руб., а так от 16 руб. - типа "свои", до 18 руб. - пишут, что из Молдовы.


Сравним цены: Бендерский Центральный рынок и Зеленый рынок Тирасполя - краткий обзор цен - 3 марта
Рыба:
- Карась - 22,5 руб.; в Тирасполе - 18-20 руб.
- Толстолобик 20-25 руб.; в Тирасполе - 16-25 руб.
- Карп -50 руб.; в Тирасполе - 30-40 руб.
- Иваси - 22,50 руб.;
- Хек - от 40 руб. в Тирасполе - 42-45 руб.

Овощи:
- Помидор - 23-25 руб.; В Тирасполе - 25-40 руб.
- Огурцы - 32 руб.; в Тирасполе - 30-40 руб.
- Перец - от 38 руб.; в Тирасполе - 38-45 руб.
- Картофель от 5 до 6 руб.; в Тирасполе - 3-8 руб.
- Свекла - 4 руб; в Тирасполе - 4-5 руб.
- Морковка 7 руб. в Тирасполе - 5-8 руб.

Яблоки - от 5,5 руб. (ну, очень маленькие), до 10-12 руб. В Тирасполе - 6,5-19 руб.

Зелень:
- Лук - 2-3 руб; в Тирасполе - 3-4 руб.
-Укроп - 3 руб.;
- Петрушка - 2,5 руб.
  • Сегодня, 12:19
  • DTV
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