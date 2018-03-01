Бендерчанин Виктор Березянский, руководитель ОО "Объединение участников боевых действий города Бендеры "Боевые братья", выражал обеспокоенность трудностями, с которыми приходилось сталкиваться приднестровцам при записи на прием в консульский отдел Посольства России в Молдавии. Он обратился за разъяснениями по этому поводу в Посольство РФ в Республике Молдова. Недавно общественник получил ответ, где в частности, говорится:
В ответе, как явствует из копии, приведен номер, на который и мы советуем обратить внимание: 00373 - 533-533-63