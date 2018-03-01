Контракт стоимостью восемь миллионов семьсот тысяч долларов дает начало крипто-валютной операции в Приднестровье! Предприятие, расположенное на территории бывшего Тираспольского стекольного завода, подрписало соглашение с оффшорными Британскими Виргинскими островами. Контракт предусматривает поставку тысяч видеокарт и рабочих станций - техники, необходимой для производства цифровых монет. Некоторые грузы уже прошли молдавскую таможню. В Приднестровье начали импортировать необходимые методы для производства криптовалюты. По меньшей мере, одна партия товаров уже прошла через таможню Республики Молдова.
Мы видим штамп государственного учреждения на счет-фактуру, на 2400 видеокарт, стоимостью 720 тысяч долларов. Продавец - Goweb Offshore International, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Покупатель - акционерное общество «Тирстекло», бывший стекольный завод в Тирасполе. Дата - 24 января 2018 года. Это всего лишь 10% по сравнению с другими 24 000 видеокартами, для которых две компании подписали договор купли-продажи, который также предусматривает поставку 3000 рабочих станций. Стоимость этого соглашения составляет около восьми миллионов семьсот тысяч долларов! Контракт был подписан 28 января. Товары импортируются из Китая. Эти документы показывают, с одной стороны, что власти Молдовы не выступают против этого, а с другой стороны они показывают, что авторы идеи создания криптовалюты в Тирасполе начали покупать необходимые товары еще до того, как были принят так называемый закон о развитии блочных технологий в Приднестровье. Закон был принят только 31 января.