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Что там на Тираспольском стеклотарном?

Что там на Тираспольском стеклотарном?
Контракт стоимостью восемь миллионов семьсот тысяч долларов дает начало крипто-валютной операции в Приднестровье!
Предприятие, расположенное на территории бывшего Тираспольского стекольного завода, подрписало соглашение с оффшорными Британскими Виргинскими островами. Контракт предусматривает поставку тысяч видеокарт и рабочих станций - техники, необходимой для производства цифровых монет. Некоторые грузы уже прошли молдавскую таможню. В Приднестровье начали импортировать необходимые методы для производства криптовалюты. По меньшей мере, одна партия товаров уже прошла через таможню Республики Молдова.

Что там на Тираспольском стеклотарном?

Мы видим штамп государственного учреждения на счет-фактуру, на 2400 видеокарт, стоимостью 720 тысяч долларов. Продавец - Goweb Offshore International, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Покупатель - акционерное общество «Тирстекло», бывший стекольный завод в Тирасполе. Дата - 24 января 2018 года. Это всего лишь 10% по сравнению с другими 24 000 видеокартами, для которых две компании подписали договор купли-продажи, который также предусматривает поставку 3000 рабочих станций.
Стоимость этого соглашения составляет около восьми миллионов семьсот тысяч долларов! Контракт был подписан 28 января. Товары импортируются из Китая.
Эти документы показывают, с одной стороны, что власти Молдовы не выступают против этого, а с другой стороны они показывают, что авторы идеи создания криптовалюты в Тирасполе начали покупать необходимые товары еще до того, как были принят так называемый закон о развитии блочных технологий в Приднестровье. Закон был принят только 31 января.

По материалам: journal.md
  • Сегодня, 16:21
  • DTV
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