Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Регистрация
Забыли пароль?
Dnestr.TV
Новости дня
Новости Украины
Молдова - Евросоюз
Приднестровье - ЕАЭС
Молдова+
Музыка жизни
Интересное видео
Юмор
Все о доме
Поиск по сайту:
0
Геннадий Кузьмичев отреагировал
Категория:
Новости дня
В социальной сети появилась реакция экс-министра МВД ПМР Геннадия Кузьмичева на последние события, которые непосредственно связаны с его именем.
Ранее появились видео:
Сегодня, 09:25
DTV
Просмотров: 592
Комментариев: 0
Обсуждения ВКонтакте:
Информация
Посетители, находящиеся в группе
Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Стрельбу устроил 65-летний житель Бендер, отмечавший св ...
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Зем ...
Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)
Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
Олег ХОРЖАН: Приднестровской власти пора в отставку!
Геннадий Кузьмичев отреагировал
Сравним цены: Бендерский Центральный рынок и Зеленый ры ...
Что там на Тираспольском стеклотарном?
Стычка на границе с Приднестровьем
Moldova+
«Ученики с последней парты»
Чемпион в борьбе с собой
Бумеранг насилия
Один удар от мужа, другой — от общества
Онкология. В борьбе со страшной болезнью
play
stop
mute
max volume
repeat
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your
Flash plugin
.
Навигация
Выпуски новостей
Региональные новости Молдовы
Материалы от партнеров по сети
Популярные статьи
Стрельбу устроил 65-летний житель Бендер, отмечавший св ...
НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9
Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Зем ...
Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)
Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
Олег ХОРЖАН: Приднестровской власти пора в отставку!
Геннадий Кузьмичев отреагировал
Сравним цены: Бендерский Центральный рынок и Зеленый ры ...
Что там на Тираспольском стеклотарном?
Стычка на границе с Приднестровьем
Инфо
© 2010-2018
Copyright
Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
Главный редактор: Ирина Воловая
При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна