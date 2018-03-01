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8000 гвоздик товарищу Сталину


8000 гвоздик товарищу Сталину
Состоялась очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину".

8000 гвоздик товарищу Сталину


Неравнодушной общественностью было собрано 218 740 рублей.
Было возложено 8000 красных гвоздик на могилу Сталина у Кремлевской стены.

8000 гвоздик товарищу Сталину
  • Вчера, 19:38
  • DTV
  • Просмотров: 25
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