Сегодня в Тирасполе начался суд над пенсионеркой Ольгой Кругловой, которую на этот раз обвиняют в хулиганских действиях против гражданки Василакий. Ирина Василакий в суде не появилась. Наблюдатели отмечают, что во время слушаний доводы обвинения рассыпались. Ольга Круглова держалась мужественно и, по мнению многих присутствующих, очень хорошо выступила.

Суд удалился на совещание для вынесения решения до 15 часов.

Напомним, что О.Круглова уже лишена свободы на два года. Коммунисты Приднестровья считают ее политзаключенной.



Около часа зачитывалось решение Тираспольского суда по т.н. делу Ольги Кругловой. Зачитывалось в напряженной тишине и при скоплении большого числа людей. Правда, в зале находились порядка 20 человек, а человек 30 ждали решение в коридоре.

Во время оглашения решения суда секретарь суда, молодая девушка, потеряла сознание, из-за чего заседание было приостановлено.



Как рассказывают очевидцы, судья признала Ольгу Круглову виновной в злостном хулиганстве и в нарушении общественного порядка и определила ей путем сложения наказаний общий срок лишения свободы в 2 года и 6 месяцев.

Напомним, что до этого обвиняемая была решением другого суда лишена свободы на 2 года.

Во время заседания представитель обвинения просила судью отнестись к свидетельским показаниям критически.

По словам Надежды Бондаренко, присутствовавшей на заседании, многие показания свидетелей, разрушающих обвинение, были проигнорированы или использованы выборочно. По ее мнению, суд был необъективным и несправедливым, а решение вызвало неодобрительную реакцию у тех, кто присутствовал в зале и в коридоре.



Напомним читателям, ранее, в интервью для "Днестр ТВ" депутат Верховного Совета ПМР Олег Хоржан сообщал, что ему уже давно говорили некоторые лица, что Круглову все равно посадят, и это было задолго до начала судебных процессов в Бендерах и в Тирасполе.



