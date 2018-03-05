Молдавия к концу года сменит газовую трубу с российской на румынскую, сообщил «НГ» вице-премьер Республики Молдова (РМ) Октавиан Калмык. Румыны построят трубопровод, по которому в РМ будет поступать газ из ЕС, и Кишинев перестанет зависеть от поставок из РФ. Президент РМ Игорь Додон накануне заявил, что опасается чрезвычайной ситуации в случае сбоя украинского газового транзита. Калмык заверил «НГ», что проблем с газом в РМ сегодня нет. Нет их и в Приднестровье, сообщил «НГ» директор «Тираспольтрансгаз – Приднестровье» Леонид Станков. Но они могут появиться, если украинская Газотранспортная система (ГТС) перестанет работать. Тогда Тирасполю тоже придется менять трубу.
Молдавия уже оставалась без газа, когда в 2009 году «Газпром» прекратил его поставки в Украину. «Тогда мы перешли на мазут для отопления Кишинева и ряда городов, также договорились с украинскими партнерами о поддержании минимального давления в газовых трубопроводах Молдовы», – рассказал Додон, занимавший в то время пост министра экономики и первого вице-премьера. Он предложил правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям собраться и «проработать все возможные сценарии, чтобы минимизировать возможные риски и потери». Поводом для опасений главы государства послужило заявление «Газпрома» о расторжении договорных отношений с украинским «Нафтогазом».
Однако вице-премьер, министр экономики РМ Октавиан Калмык заверил «НГ», что газ в республику продолжает поступать в соответствии с договором. Он рассказал, что Молдавия давно занимается альтернативными российским поставками газа в республику. Проблема решится к концу нынешнего года – к этому времени будет
Газотранспортная система Украины давно нуждается в обновлении. Фото с сайта www.novostipmr.com Газотранспортная система Украины давно нуждается в обновлении. Фото с сайта www.novostipmr.com построен газопровод Яссы (Румыния) – Кишинев. По территории Румынии трубопровод прокладывают румынские специалисты и на румынские деньги. А от румынско-молдавской границы до Кишинева его проложит компания «Трансгаз». Ее владелец – румынская компания, купившая молдавский аналог. По новому трубопроводу будет в год прокачиваться 1,5 млрд куб. м газа из Евросоюза. До того как в Молдавии появится новый газовый транзит, «Газпром» решит вопросы к «Нафтогазу» в арбитражном суде, считают в Кишиневе. А пока, отметил Октавиан Калмык, в РМ надеются, что с поставками газа все будет в порядке.
Это подтвердили и в АО «Молдовагаз». В связи с расторжением «Газпромом» договорных отношений с украинским «Нафтогазом» АО «Молдовагаз» сообщает, что поставки газа не прекратятся и продолжатся в полном объеме. В сообщении ведомства отмечается, что подписанный контракт с «Газпромом» на поставку и транзит голубого топлива через территорию Молдавии действует до конца 2019 года. Более того, АО «Молдовагаз» не получало официальных уведомлений от «Газпрома» о возможных перебоях в поставках или каких-либо изменениях в действующем контракте. Соответственно газовая система Республики Молдова продолжает работу в обычном режиме, а «Молдовагаз» по-прежнему обеспечивает надежную подачу газа конечным потребителям.
Напомним, что «Газпром» 1 марта начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским «Нафтогазом».
В Приднестровье, как сообщил «НГ» директор «Тираспольтрансгаз – Приднестровье» Леонид Станков, перебоев с поставками также нет. Он объяснил, что его ведомство поддерживает постоянные контакты с диспетчерами газовых измерительных станций в Украине и Молдавии. Российский газ поступает в Приднестровье из Одесской области по трем веткам: одна идет из Одессы в Кишинев, еще две – на Каушаны (город в Молдавии) и Измаил (Украина). На входе, а также на выходе из Приднестровья установлены газоизмерительные станции. «Мы регулярно получаем заявки из стран ЕС и соответственные объемы газа фиксируем на выходе. На входе установлены отсекатели, которые может задействовать Украина, чтобы прекратить подачу газа. Но пока они не использовались и в Тирасполе надеются, что этого не произойдет. Однако там не исключают чрезвычайной ситуации в будущем – если украинская ГТС перестанет работать. Например, если Россия откажется использовать украинский транзит. Тогда, соглашается Станков, Приднестровье может оказаться в сложной ситуации. Как выходить из нее, будет решать руководство непризнанной республики. Станков надеется, что этого не произойдет. Однако все может быть.
И если предположить, что украинская труба, которая изношена и давно нуждается в модернизации, окажется не востребованной Россией, у которой есть и могут появиться новые газовые пути в ЕС, то Приднестровье окажется в незавидном положении. Иной трубы, кроме российской, у него нет, зато она будет у Молдавии. Нет сомнения, что Кишинев предложит Тирасполю воспользоваться новым транзитом и покупать газ в ЕС. Как в этом случае поступит руководство Приднестровья, которому надо обеспечить работу Молдавской ГРЭС, работающей на газе, промышленных предприятий, а также социальную сферу и жилые дома, можно только предположить. Если в Тирасполь не поступит, к примеру, российский сланцевый газ, то останется интегрироваться в европейский газовый рынок, используя уже молдавскую (румынскую) трубу. Что может стать инструментом (или аргументом) в пользу объединения с Молдавией (Румынией). Независимая газета