Редакция "Днестр ТВ" обратилась за комментариями по поводу прошедшего судебного процесса по Ольге Кругловой к Олегу Хоржану, депутату Верховного Совета ПМР, председателю ЦК Приднестровской коммунистической партии (ПКП) и Ирине Василакий - одной из сторон конфликта и судебного процесса. Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы Олега Хоржана.
Как вы расцениваете решение Тираспольского городского суда в отношении Ольги Кругловой? Как незаконное и несправедливое! Большое количество людей ходили на заседания. Я также был практически на всех заседаниях. Было видно, что дело рассыпалось прямо на глазах. Свидетели говорили о том, что их заставляли в милиции давать нужные показания, в суде они давали совершенно иные показания, говорили о том, что Василакий спровоцировала конфликт. Говорили о том, что Круглова не хотела этого конфликта, говорили о том, что Василакий до этого прибегала, искала Круглову, и обещала ей отомстить. Была просмотрена видеозапись, где было видно, что Круглова не шла на этот конфликт, не хотела этого конфликта. Да и само поведение судьи, поведение обвинения, которое меняло четыре раза своих представителей за весь процесс, говорит о слабости этого решения. Мы его, конечно, не признаем! Скажу больше: мы будем бороться за своего товарища, и будем использовать все возможные способы, как за пределами ПМР, так и в самом Приднестровье, чтобы Ольга Борисовна, как честный и мужественный человек, которого осудили за убеждения, оказалась на свободе. Она большой молодец! Сегодня она произнесла последнее слово, и многие плакали, когда она говорила. Она вела себя очень мужественно и не заслуживает того, чтобы ее лишили свободы.
Можно ли это считать показательно-устрашающим процессом и следует ли ожидать новых судов? Сама Круглова власти не нужна. Она пенсионерка и особо им не мешала. Этим процессом, как я думаю, они хотели показать всему Приднестровью, всем, кто критично настроен по отношению к власти и к этому режиму, который губит республику, показать им свое место и показать, что если вы будете сопротивляться, то вас будет ждать судьба Кругловой.
Я хочу сказать большое спасибо всем тем людям, кто ходил на суды! Зная сценарий изначально, сообщу, что они планировали приговорить Круглову на 7 лет реального срока. Но когда люди стали ходить на процессы, когда в социальных сетях стала распространяться информация, когда пошел шквал возмущения, тогда они снизили срок и прибавили всего полгода к тому сроку, который у нее был. Это результат огласки. Задача минимум выполнена, дальше наша задача делать все от нас зависящее, чтобы она вышла на свободу.
Будете ли вы опротестовывать это решение, подавать кассационную жалобу? Конечно! Мы будем использовать все возможные рычаги и правовые и политические, и международные, и на улицы будем выходить, и пикеты устраивать, и митинги будем проводить. Кроме того, я, как депутат Верховного Совета, как человек, имеющий друзей, товарищей за пределами Приднестровья, буду к ним обращаться, чтобы руководство, прежде всего Российской Федерации, обратило внимание, на то, что пенсионерку за убеждения сажают, приговаривая фактически к смерти, а мажорку, которая приближена к руководству фирмы "Шериф", за убийство ребенка оставляют на свободе.