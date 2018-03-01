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Первые комментарии - Олег Хоржан: мы будем бороться за своего товарища!



Первые комментарии - Олег Хоржан: мы будем бороться за своего товарища!

Редакция "Днестр ТВ" обратилась за комментариями по поводу прошедшего судебного процесса по Ольге Кругловой к Олегу Хоржану, депутату Верховного Совета ПМР, председателю ЦК Приднестровской коммунистической партии (ПКП) и Ирине Василакий - одной из сторон конфликта и судебного процесса.
Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы Олега Хоржана.

Как вы расцениваете решение Тираспольского городского суда в отношении Ольги Кругловой?
Как незаконное и несправедливое! Большое количество людей ходили на заседания. Я также был практически на всех заседаниях. Было видно, что дело рассыпалось прямо на глазах. Свидетели говорили о том, что их заставляли в милиции давать нужные показания, в суде они давали совершенно иные показания, говорили о том, что Василакий спровоцировала конфликт. Говорили о том, что Круглова не хотела этого конфликта, говорили о том, что Василакий до этого прибегала, искала Круглову, и обещала ей отомстить. Была просмотрена видеозапись, где было видно, что Круглова не шла на этот конфликт, не хотела этого конфликта.
Да и само поведение судьи, поведение обвинения, которое меняло четыре раза своих представителей за весь процесс, говорит о слабости этого решения. Мы его, конечно, не признаем!
Скажу больше: мы будем бороться за своего товарища, и будем использовать все возможные способы, как за пределами ПМР, так и в самом Приднестровье, чтобы Ольга Борисовна, как честный и мужественный человек, которого осудили за убеждения, оказалась на свободе.
Она большой молодец! Сегодня она произнесла последнее слово, и многие плакали, когда она говорила. Она вела себя очень мужественно и не заслуживает того, чтобы ее лишили свободы.

Первые комментарии - Олег Хоржан: мы будем бороться за своего товарища!


Можно ли это считать показательно-устрашающим процессом и следует ли ожидать новых судов?
Сама Круглова власти не нужна. Она пенсионерка и особо им не мешала. Этим процессом, как я думаю, они хотели показать всему Приднестровью, всем, кто критично настроен по отношению к власти и к этому режиму, который губит республику, показать им свое место и показать, что если вы будете сопротивляться, то вас будет ждать судьба Кругловой.

Я хочу сказать большое спасибо всем тем людям, кто ходил на суды! Зная сценарий изначально, сообщу, что они планировали приговорить Круглову на 7 лет реального срока. Но когда люди стали ходить на процессы, когда в социальных сетях стала распространяться информация, когда пошел шквал возмущения, тогда они снизили срок и прибавили всего полгода к тому сроку, который у нее был.
Это результат огласки. Задача минимум выполнена, дальше наша задача делать все от нас зависящее, чтобы она вышла на свободу.


Первые комментарии - Олег Хоржан: мы будем бороться за своего товарища!

Будете ли вы опротестовывать это решение, подавать кассационную жалобу?
Конечно! Мы будем использовать все возможные рычаги и правовые и политические, и международные, и на улицы будем выходить, и пикеты устраивать, и митинги будем проводить. Кроме того, я, как депутат Верховного Совета, как человек, имеющий друзей, товарищей за пределами Приднестровья, буду к ним обращаться, чтобы руководство, прежде всего Российской Федерации, обратило внимание, на то, что пенсионерку за убеждения сажают, приговаривая фактически к смерти, а мажорку, которая приближена к руководству фирмы "Шериф", за убийство ребенка оставляют на свободе.


  • Сегодня, 06:45
  • DTV
  • Просмотров: 334
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