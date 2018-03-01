Редакция "Днестр ТВ" обратилась за комментариями по поводу прошедшего судебного процесса по Ольге Кругловой к Олегу Хоржану, депутату Верховного Совета ПМР, председателю ЦК Приднестровской коммунистической партии (ПКП) и Ирине Василакий - одной из сторон конфликта и судебного процесса.

Предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы Олега Хоржана.