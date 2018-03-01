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Газета Timpul об «унире»: «будет не молдо-гагаузская, а русско-румынская война»

Газета Timpul об «унире»: «будет не молдо-гагаузская, а русско-румынская война»


В случае вхождения Республики Молдова в состав соседней Румынии, в регионе может начаться война. Но воевать будут не молдаване с гагаузами, а Россия и Румыния. Об этом пишет газета Timpul.
Издание опубликовало еще один из своих многочисленных материалов о Гагаузии. В нем вновь критикуются итоги расширенного совета региональных и местных властей, а также гражданского общества, который прошел в селе Томай в феврале этого года.
Автор статьи – журналист Павел Пэдурару - считает, что этим съездом Россия пытается «помешать «унире» между Молдовой и Румынией, а «сторонники сепаратизма автономии готовы принести Донбасс в Молдову, даже если мы не объединимся с Румынией».

«Они готовы положить руку на ружье и в случае, если Бэсеску не выгонят из нашей страны, и унионизм не будет запрещен. То есть они хотят, чтобы мы наказывали своих братьев, как во времена Сталина. Значит, мы должны отказаться от своего народа ради блага гагаузского народа…. В противном случае нам грозят смертью», - заявил Павел Пэдурару.
По его словам, Гагаузская автономия – это туз в колоде Москвы, «приготовленный на случай объединения румынских государств и являющийся элементом шантажа в отношении Кишинева».
«Если все же предположить, что «Униря» произойдет, и гагаузы встанут под ружье, то у нас будет румыно-русская война, но ни в коем случае не молдо-гагаузская. В любом случае международные институты должны быть крайне внимательны, наблюдая за ситуацией в Молдове», - заключил автор статьи.
Для него также «странно» то, что полиция и прокуратура не реагируют на эти заявления.
Ранее генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен заявил, что действия и унионистов и государственников в Комрате являются частью политической жизни и прокуратура не будет на них реагировать, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.

В Молдове уже 100 населенных пунктов по инициативе экс-президента Румынии Траяна Бэсеску и унионистской организации Acțiunea 2012 объявили о своем желании интегрироваться в состав Румынии.
В ответ на это администрация более 250 населенных пунктов заявила о своем категорическом несогласии с таким курсом. В Гагаузии так же сохранятся 100-процентное единство по этому вопросу руководства автономии, депутатов Народного собрания и местных советов, примаров и гражданского общества.
На расширенном совете всех ветвей власти в селе Томай жители Гагаузии (а за ними и депутаты НСГ) заявили, что выступают за целостность и независимость Республики Молдова и потребовали от руководства Молдовы осудить унионистов и запретить их деятельность в стране.
Однако после этого, основной акцент унионисты и большое число румынских СМИ сделали на протест со стороны администрации и жителей Гагаузии, вновь навешивая на гагаузов ярлык сепаратистов.

При этом, в Молдове, согласно опросам, сторонников «унири» - не более 15 процентов. Нет единства по этому вопросу и в самой Румынии, где идею объединения поддерживает только около трети населения.
  • Вчера, 12:11
  • DTV
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