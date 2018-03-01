Киевские социологи подсчитали - в 2017 году Украину покинул еще один миллион человек. Главные причины миграции - не только в том, что за рубежом зарплаты работников существенно выше, чем в стране. Как рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) социолог Ольга Балакирева, на самом деле важными причинами миграции украинцев являются иное видение своего будущего и качества жизни. При этом власти предпочитают скрывать реальные цифры убыли населения и количества трудовых мигрантов.
Местные социологи заявили - возможность найти работу по специальности с достойным уровнем оплаты труда в Украине сегодня намного ниже, чем в соседних странах. Впрочем, факторы, выталкивающие украинцев из страны - не только экономические. Во-первых, это слабая индивидуальная защищенность украинцев и их семей, связанная как с несоблюдением собственных законов, так и с тотальной социальной несправедливостью. Во-вторых, это слабая защита прав человека - еще одна проблема Украины, существующая на фоне всех разговоров о «настоящей европейской демократии».
По мнению социологов и экспертов, чаще всего украинцы выезжают на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию. При этом в последние годы наибольшим «магнитом» для трудовых мигрантов стала именно Польша – благодаря росту экономики, упрощению правил трудоустройства, предоставления ряда адресных бонусов для украинцев и т.д.
Как прогнозируют эксперты, в ближайшие годы трудовая эмиграция из страны может только усилиться, в том числе – из-за изменений в законах. Это и еще недавно желанный Киевом «безвиз» со странами Евросоюза. И то, что Украина сегодня слишком открыта для иностранных компаний и ВУЗов, которые активно «окучивают» молодежь и квалифицированных работников. Чтобы вернуть украинцев домой, властям в ближайшие годы придется пойти на весьма решительные меры, причем это должен быть именно комплекс мер. По мнению социологов, одни лишь экономические меры - вроде повышения зарплат в самой Украине - уже ничего не решат. Как считают эксперты, властям нужно изменить философию граждан, их отношение к труду и к человеку в принципе. Без этого Украина не имеет шансов вернуть людей.