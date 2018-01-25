



Является общеизвестным то, что в последние несколько месяцев в Тираспольском городском суде находилось на рассмотрении уголовное дело в отношении Кругловой О. Б.

На судебные заседания пожилая женщина доставлялась в сопровождении конвоиров, число которых достигало 6 человек. Во время конвоирования применялись специальные средства – наручники, а во время судебного разбирательства подсудимая содержалась в металлической клетке.

По мнению НП «Медиа центр Приднестровья», все вышеперечисленное является унижающим достоинство обращением и нарушает положения статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статью 21 Конституции ПМР.

В этой связи, 25 января 2018 г. НП «Медиа центр Приднестровья» обратился в Прокуратуру ПМР с обращением, в котором указывалось на нарушение права на свободу от пыток и жестокого обращения. Подробнее: ЗДЕСЬ.

В обращении мы призывали проверить правомерность использования специальных средств во время конвоирования Кругловой О. Б. в зал судебного заседания, а также принять меры прокурорского реагирования, направленные на защиту прав и свобод Кругловой О.Б.

В ответе, поступившем на обращение Медиа центра Приднестровья, Главное управление по надзору за деятельностью правоохранительных органов и законностью судебных решений Прокуратуры ПМР сообщило, что наше обращение оставлено без рассмотрения, т.к. «непосредственно не касается прав и обязанностей» нашей организации: «В соответствии с требованиями п. 3 ст. 7 Закона ПМР «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» следует, что организация имеет право на получение от органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности.

Кроме того, в соответствии с Законом ПМР «О СМИ» полномочиями по запросам такого рода наделены редакции СМИ. При этом, НП «Медиа центр Приднестровья» в реестре зарегистрированных СМИ на территории ПМР не значится, интернет-сайт, функционирование которого поддерживает Ваша организация, не является редакцией СМИ, а представляет собой сетевое издание, не зарегистрированное с учетом требования норм ст.ст. 9 и 10 Закона ПМР «О СМИ» в исполнительном органе государственной власти, реализующим политику в сферах СМИ, печати, издательской и полиграфической деятельности».



Применение в данной ситуации норм Закона ПМР «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который «регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации» является нецелесообразным, т.к. Медиа центр Приднестровья обратился 25.01.2018 г. не с запросом о предоставлении информации. Нами было направлено обращение, в котором указывалось на нарушение прав человека.

Неуместной, на наш взгляд, является и ссылка на Закон ПМР «О средствах массовой информации». Исходя из логики прокуратуры, направлять обращения, содержащие сведения о нарушении прав человека имеют право только редакции СМИ.

В соответствии с частью 2 статьи 13 Конституционного закона ПМР «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики» «В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд» при этом не указано, что какие-то субъекты наделены правом подачи заявлений, жалоб и иных обращений, содержащих сведения о нарушении законов, а какие-то нет.

На наш взгляд, осуществляя повседневную рутинную работу прокурорские работники забывают, что смысл прокурорской деятельности заключается в защите «от неправомерных посягательств на гарантированные Конституцией, другими законодательными Приднестровской Молдавской Республики, международными договорами Приднестровской Молдавской Республики социально-экономические, политические, личные права и свободы человека и гражданина» (статья 3 Конституционного закона ПМР «О прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики») и вместо того, чтобы в пределах своей компетенции защищать права и свободы граждан, прокурорские работники попросту дают «отписки».



Медиа центр Приднестровья намерен обжаловать ответ Главного управления по надзору за деятельностью правоохранительных органов и законностью судебных решений Прокуратуры ПМР главному Прокурору ПМР.