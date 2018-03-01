Отголоски совсем недавних благополучных времён. В октябре 2013 года на заводе «Литмаш» сдана новая формовочная линия. «На предприятии говорят, что полностью она будет запущена к середине 2014 года, что даст порядка 90 новых рабочих мест». Фото: Vestipmr.info.

А ВЕДЬ государство с 2012 года поддерживало это предприятие, надеясь, что оно выкарабкается из кризиса. Только в 2014-м «Литмаш» получил льготы по оплате энергоресурсов на сумму 14 миллионов рублей. В 2016-м правительство предоставило заводу отсрочки и рассрочки по уплате налогов и долгов за топливно-энергетические ресурсы. А ещё реструктурировало банковские задолженности предприятия. Хотя собственник требовал, чтобы заводу вообще простили все долги. Ведь их к тому времени накопилось немало: около четырёх миллионов рублей по налоговым выплатам и примерно столько же – за энергоносители. Плюс 30 миллионов надо было вернуть банкам. Были и долги по зарплате – почти два миллиона рублей.Почему же одно из крупнейших предприятий оказалось в таком плачевном положении? Ведь в 2008 году трудовой коллектив «Литмаша» был полон оптимизма. Планировалось, что завод войдёт в один ряд с ведущими предприятиями Приднестровья. И основания надеяться на это были. Тогда, в 2008-м, завод произвёл продукции на 11 миллионов долларов. И были планы в следующем году поднять производственные показатели до 33 миллионов, а в 2010-м – до 55 миллионов долларов. В 2012 году на заводе даже появились 80 вакантных мест. А средняя зарплата рабочих составляла 3.700 рублей и всегда выплачивалась своевременно. К 2014 году «Литмаш» за счёт банковских кредитов провёл модернизацию и освоил выпуск новых видов продукции.НО ТУТ грянула буря. На Украине произошёл переворот, началась война, обвалилась гривна. А ведь именно эта страна была одним из основных рынков сбыта продукции «Литмаша». Более того, собственник этого предприятия – украинская компания «Литмаш-Комплект», которую учредил малоизвестный широкому кругу бизнесмен Александр Шерстюк.Усугубило ситуацию также обострение отношений Украины с Россией и падение российского рубля. Плюс ко всему продукция «Литмаша» стала неконкурентоспособной не только на рынках этих стран, но и на внутреннем рынке. В частности, предприятие потеряло контракты на поставку продукции, например, Дубоссарской ГЭС, которая отдала предпочтение более дешёвым украинским товарам.И всё же в 2016 году ещё была надежда, что «Литмаш» удержится на плаву. Иначе почему государство согласилось предоставить ему поддержку? А в марте 2017-го появилась информация, что «Литмаш» заключил контракты на поставку продукции стоимостью в 850 тысяч долларов. Эти заказы предприятие намеревалось выполнить в течение 4 – 5 месяцев.Однако спустя всего три месяца руководство предприятия вдруг обратилось в Арбитражный суд ПМР с заявлением о необходимости признать завод банкротом. Общая сумма претензий 12 кредиторов составила больше 12 миллионов рублей.СКАЖУ ЧЕСТНО, эта история вызывает много вопросов. Зачем надо было собственнику завода так долго, почти два года, вести переговоры с правительством о поддержке предприятия, если всего через несколько месяцев после подписания соглашения оно объявило себя банкротом? Что это за офшорная компания Tresilia Trading Ltd? Она входит в число кредиторов «Литмаша» и при этом её корреспонденция идёт на юридический адрес компании, владеющей «Литмашем». Почему завод так и не оправился после 2014 года, хотя не он один пострадал от обвала российского рубля и гривны? Ведь те же ММЗ, РЦК, КВИНТ и масса других приднестровских предприятий продолжают успешно работать и наращивать объёмы производства.Увы, ответа на эти вопросы нет. Но невольно вспоминается судьба множества других крупных предприятий Приднестровья. Их покупали по дешёвке малоизвестные компании. Потом новые владельцы высасывали из своих приобретений всё что можно, пользуясь дешёвыми энергоносителями и налоговыми льготами. А под конец вывозили и продавали всё, что имело ценность – оборудование, запчасти, станки, транспорт – и исчезали, оставляли после себя поросшие травой развалины, долги перед бюджетом, рабочими, коммунальными и энергетическими предприятиями.Теперь, похоже, на пути к забвению оказался «Литмаш». Осталось спросить: кто следующий?