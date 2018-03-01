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"Это какой-то бред! Сотрудники МГБ ПМР к этому делу не причастны".

"Это какой-то бред! Сотрудники МГБ ПМР к этому делу не причастны".

Недавно в одном из молдавских СМИ появился материал, с красноречивым заголовком "Организатором поджога Общества венгерской культуры Закарпатья стал сотрудник МГБ Приднестровья".
В нем говорится:
"Как сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали вчера — одного в Черкассах, еще двоих в Кропивницком.
Как сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в сети Facebook - "С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО. Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги. Личность организатора тоже установлена – это житель Приднестровья, который сразу после преступления сбежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья"
Как сообщает УНН организаторы теракта пытались привлечь к поджогу венгерского общества закарпатских активистов, однако те отказались".

Официальной реакции МГБ ПМР на такой материал нет. Однако редакцией "Днестр ТВ" из информированных источников стало известно, что сотрудники МГБ ПМР к этому делу не причастны. Один из собеседников прокомментировал еще более кратко: Это какой-то бред!
Надо отметить, что это не первый случай, когда некоторые представители украинских властей пытаются под надуманными предлогами обвинить приднестровскую сторону в антиукраинских действиях для эскалации своих действий в этом направлении, а некоторые молдавские журналисты хотят сделать на этом сенсацию.

В тоже время пользователи сети интернет выражают свои точки зрения:
"Dan Dudca
...Приднестровец впряг участников АТО (которые сами по себе публика криминальная и дебошная) — что-то мало в это верится. Где имена, где фамилии, когда въехал на территорию Украины, какой ему смысл, в конце концов, заниматься этой ерундой? Как он вернулся в ПМР, ведь, опять же, надо пройти границу с Украиной... В общем, очередная туфта, но местным, конечно, хочется в это верить, ещё бы".

Василий Гречин
"Якщо судити по коментаріям, то багато диванних прихильників української брехні, знаходиться в Молдавії. Хлібом, чи мамалигою не корми, а дай наводку на руський слід, і більшого счастя не потрібно. А ви кажете, що россійські канали заборонили, а навіщо вони вам, там правду скажуть про молдавську сучасність, а кому це потрібно? А ось придністровський кагєбешник,- це бальзам на душу молдавським обивателям. Самим не соромно???"

"Это какой-то бред! Сотрудники МГБ ПМР к этому делу не причастны".

Напомним читателям, что ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил инцидент с одним из лидеров венгров Закарпатья Ласло Брензовичем. Кроме того, на разговор вызвали посла Украины в Венгрии.
По словам Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей". "Это видно из законов, принятых Радой, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Выглядит так, что они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", – сказал чиновник. Сийярто отметил, если Украина серьезно относится к своим намерениям присоединиться к ЕС и НАТО, она "должна уметь контролировать экстремистов".

В свете этого, как полагают политологи, речь может идти о банальном "переводе стрелок" на пророссийское Приднестровье, с целью отвлечь внимание от своих украинских экстремистов.
  • Сегодня, 13:55
  • DTV
  • Просмотров: 493
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