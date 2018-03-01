Уже несколько человек обратились в редакцию "Днестр ТВ" с просьбой прояснить ситуацию по досрочному голосованию на выборах президента Российской Федерации в Приднестровье. По их словам, они в силу ряда причин, как граждане РФ, не могут выполнить свой гражданский долг в день выборов 18 марта. Как мы уточнили, Посольство Российской Федерации в Республике Молдова не организовывает досрочного голосования на этих выборах ни в Молдове, ни, естественно, в Приднестровье. В таких случаях говорят: без комментариев(((