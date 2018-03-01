ТАЙМЕР продолжает мониторинг цен на рынках и в супермаркетах Одессы: отступление морозов ко вторым входным марта пока не слишком отразилось на ценниках, разве что бананы стали немного дешевле.
Килограмм томатов на базаре можно купить по цене от 40 гривен, большинство вариантов оценены в 50–60, но есть помидоры и по 70–80. Огурцы в основном продают по 60–80 гривен. И помидоры, и огурцы в супермаркете одной из крупнейших торговых сетей города на этой неделе оценили в 55 гривен. Килограмм сладкого болгарского перца торговцы отдают за 70–100 гривен. Сохраняются весьма высокими цены на цветную капусту и брокколи: на рынке просят 65–80 гривен, цветная капуста из магазина аж 96.
Впрочем, обычная белокочанная капуста сейчас также на пару гривен дороже, чем зимой: 8 гривен в супермаркете, 7-12 на рынке. Кило пекинской капусты на базаре можно взять за 20–25 гривен, в супермаркете — 26.
Крупный картофель на базаре в основном продают по 10–12 гривен, самая доступная картошка из супермаркета на этой неделе дороже обычного — чуть меньше 12 за кило. Килограмм свежих шампиньонов — 45–55 гривен за килограмм.
За кило репчатого лука на рынке просят в основном 8–10 гривен, в супермаркете — 6. Килограмм моркови из магазина обойдётся в 13 гривен, на рынке от 10 до 15. Нежный лук порей — 20–25 гривен за кило.
Большинство представленных на рынке яблок оценивают в 16–20 гривен. Самые доступные яблоки в супермаркете снова немного подорожали и теперь продаются по 20. Бананы на базаре в основном продают по 40, потемневшие можно найти и по 20–25. Кило магазинных бананов обойдётся покупателям в 41 гривну, что на полторы гривны дешевле, чем неделю назад.
Мандарины в основном продают по 35–40 гривен, но есть и не очень красивые варианты по 20–25. За кило апельсинов на рынке просят 20–30 гривен, магазинные уже несколько недель подряд держат цену в 28.
Килограмм развесной гречневой крупы на базаре можно купить за 18–25 гривен, гречка из супермаркета — без четверти 17 гривен. Рис на рынке продают в основном от 20 гривен, развесной из супермаркета — по 18.
Десяток куриных яиц на рынке можно купить по цене от 19 до 37 гривен, в супермаркете яйца, которые продаются поштучно, оценили в 25 гривен за десяток. Десяток фасованных яиц с магазинной полки обойдётся в среднем в 30 гривен. За кило отборной свинины на рынке просят 110–130 гривен, телятина — 120–140.