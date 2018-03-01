

Синоптики полагают, что тепла раньше конца апреля ждать не стоит

Судя по всему, март в этом году так и не вспомнит, что он — первый месяц весны по календарю. Потепление, конечно, было, но закреплять результат весна не собирается.

В ближайшие пару дней нам пригодятся зонты — на территории всей страны пройдут ливневые дожди. Дневная температура будет сохраняться на уровне +10 градусов.

Все изменится в субботу, 17 марта. Столбик термометра опустится до нуля в дневное время, а ночью и вовсе грянут морозы. Весь день будет идти мокрый снег. В воскресенье станет еще холоднее, даже в светлое время суток ожидается до 5 градусов мороза.

Синоптики уверяют, что и дальше ничего хорошего ждать не стоит. В конце марта они обещают до десяти градусов мороза.

Начало апреля также не позволит спрятать зимнюю одежду подальше в шкаф — будет холодно, но уже без морозов: небольшой минус может быть ночью, но вероятность этого низкая. Потеплеет в середине апреля, а после 20-го, наконец, двери распахнет весна.

KP.MD