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В Молдову возвращаются морозы и снегопады — когда это закончится?

В Молдову возвращаются морозы и снегопады — когда это закончится?


Синоптики полагают, что тепла раньше конца апреля ждать не стоит
Судя по всему, март в этом году так и не вспомнит, что он — первый месяц весны по календарю. Потепление, конечно, было, но закреплять результат весна не собирается.
В ближайшие пару дней нам пригодятся зонты — на территории всей страны пройдут ливневые дожди. Дневная температура будет сохраняться на уровне +10 градусов.
Все изменится в субботу, 17 марта. Столбик термометра опустится до нуля в дневное время, а ночью и вовсе грянут морозы. Весь день будет идти мокрый снег. В воскресенье станет еще холоднее, даже в светлое время суток ожидается до 5 градусов мороза.
Синоптики уверяют, что и дальше ничего хорошего ждать не стоит. В конце марта они обещают до десяти градусов мороза.
Начало апреля также не позволит спрятать зимнюю одежду подальше в шкаф — будет холодно, но уже без морозов: небольшой минус может быть ночью, но вероятность этого низкая. Потеплеет в середине апреля, а после 20-го, наконец, двери распахнет весна.
KP.MD
  • Сегодня, 15:08
  • DTV
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