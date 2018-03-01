Вот уже больше недели, как приднестровские СМИ, подконтрольные действующей власти и холдингу, порочат меня и мою семью, распространяют клевету и заведомую ложь о моей работе, безбожно дезинформируя граждан Приднестровской Молдавской Республики. В связи с чем считаю необходимым обратиться к гражданам ПМР:
«Победа» действующей власти на президентских выборах 2016 была явно сфальсифицирована. К власти пришла сила, которая действуeт не в интересах народа Приднестровья, а исключительно в своих интересах. Я понимал, что это их отношение к республике, как к дойной корове, из которой нужно успеть выдоить как можно больше, пока она не погибла от бескормицы, окончательно угробит Приднестровье. А официальная власть будет лишь марионеткой в руках руководителей фирмы. Именно поэтому, в январе 2017 года, сразу после президентских выборов, я приехал в офис Приднестровской Коммунистической Партии, где встретился с депутатом Верховного Совета Олегом Хоржаном – единственным, на мой взгляд, из всех наших парламентариев, кто способен возглавить борьбу против превращения республику в вотчину монополистов. Тогда я твердо решил принять активное участие в этой борьбе, использовать все свои силы, знания, опыт, авторитет среди людей, чтобы приблизить час освобождения нашей республики от этого зла. И начал активно работать. Я ездил по городам и селам, встречался с людьми, объяснял им, что происходит. Участвовал в распространении печатной продукции. Через месяц, в начале февраля 2017 года, стал официальным помощником депутата Олега Хоржана. И сразу ощутил жесткий прессинг со стороны правящего режима и его репрессивного аппарата. Через неделю, после получения удостоверения помощника депутата, 21 февраля 2017 года меня «пригласили» в Следственный комитет г. Каменки, где откровенно сказали: ты стал помощником не того депутата, ты пошел против власти, поэтому пришло указание – любыми способами найти на тебя какой-нибудь «компромат» и возбудить уголовное дело. Далее, зная, что в действительности у меня криминала нет, они предложили своеобразную сделку: СК возбуждает в отношении меня любое уголовное дело по надуманным основаниям, я признаю себя виновным в том, чего на самом деле не совершал, дело передается в суд, суд выносит условный приговор – и всем хорошо! Но при этом я еще должен был, по требованию руководства Следственного комитета, отказаться от политической деятельности и прекратить работу в качестве помощника депутата Олега Хоржана. Выслушав это странное предложение, я категорически сказал «нет». Потому что я – порядочный человек, никогда не принимавший участия ни в каких махинациях, и моя совесть абсолютно чиста. Кроме того, не хочу, чтобы даже тень такого вынужденного «признания» пала на мою семью и на моих единомышленников. Работников Следственного комитета я сразу предупредил, что, даже если меня арестуют, я все равно не откажусь от своих убеждений. И тут же в отношении меня фабрикуется уголовное дело о якобы получении мною в 2014 году взятки. Взятки в виде ноутбука, которого я в глаза не видел, потому что его в принципе не существует. Хуже того: по версии следствия, этот предмет мне передала, якобы, начальник РУНО – Кобзарь В.П., которой уже несколько лет нет в живых. Будь она жива – она бы никогда не дала ложных показаний, поскольку была очень порядочным человеком. Я ее лично знал, и мне очень жаль, что сегодня имя покойной используется властями в столь неблаговидных целях. Хочу заметить, что в тот период работал в должности главы госадминистрации г. Каменка и Каменского района. Будь у меня склонность к стяжательству, - наверное, мог бы украсть что-то более существенное, чем этот несчастный ноутбук. Но я никогда не воровал ни у своего государства, ни у своих сограждан. В течении месяца следователи и руководство Каменского СК старались держать меня в напряжении. За месяц мне трижды меняли статью, с каждым разом - на более тяжкую. Я находился под подпиской о невыезде и добросовестно являлся по каждому вызову, но мне постоянно угрожали арестом, если не признаю «вину» и не откажусь от политической борьбы. И, в конце концов, 23 марта 2017 года, после того, как я несколько раз ответил им отказом, мне действительно изменили меру пресечения – арестовали и посадили за решетку. Там я просидел, ни за что, ни про что, больше двух месяцев, а точнее 70 суток. При том, что никогда не был ранее судим, имел положительные характеристики. А мифический ноутбук, который так никто и не нашел, - это не основание, чтобы обязательно отрывать человека от семьи и лишать свободы. Тем более, что у нас люди, наворовавшие у государства миллионы, зачастую гуляют на свободе. И, как показали недавние события, люди, убивающие детей, тоже гуляют на свободе. Далее – пока я сидел за решеткой, на меня продолжали давить с тем, что бы я признал свою вину и отказался от политической деятельности. Причем, обещали тут же отпустить на свободу. Я раз за разом отвечал следователям твердым «нет». Тогда в отношении меня фабрикуют еще одно уголовное дело. На случай, если рассыплется первое. Второе дело было не менее идиотским, но там, по крайней мере, реально существовал «предмет» - имущество муниципального рынка, которое я сохранил в государственной собственности. Это имущество и сегодня находится в Каменке, в центре города, но ранее оно принадлежало Райпотребсоюзу. Во время моей работы на посту главы государственной администрации Каменского района я видел, что его намереваются выставить на продажу по сильно заниженной цене, буквально за копейки. Готовилась очередная афера с недвижимостью, на которой всем известные лица хотели серьезно обогатиться. А ведь это – центр города, и речь шла об имуществе, которое всегда работало на пользу города и жителей… Тогда, по заявлению руководства Каменского Райпотребсоюза, сессией Каменского Райгорсовета было принято решение о передаче этого имущества государству, чтобы оно по-прежнему служило на благо каменчан. Ни сантиметра от этой собственности не было продано, и сегодня она в полном объеме принадлежит государству. И то, что я сохранил эту собственность, предотвратил аферу с ее продажей, сделал так, чтобы она продолжала работала на пользу города, мне теперь ставят в вину! Второе уголовное дело в отношении меня возбудили «за превышение должностных полномочий». (Хотя даже само решение о передаче имущества было принято депутатами, а не мною лично). Я продолжал сидеть. Но мои товарищи не прекращали борьбу за мое освобождение. В конце концов, они добились того, что 2 июня 2017 года я вышел из СИЗО. Хочу, пользуясь случаем, сказать огромное спасибо моим близким, единомышленникам, друзьям, Олегу Олеговичу Хоржану, которые добивались моего освобождения, понимая, что эти уголовные дела сфабрикованы и являются, по сути, политическими. Выйдя на свободу, я сразу принялся за работу - занимался распространением агитационных материалов, рассказывал людям об экономической и политической обстановке в Приднестровье… При этом я постоянно ощущал понимание и поддержку очень многих людей – особенно в Рыбнице и в Каменке, где меня, слава богу, жители помнят и уважают. Но оба уголовных дела продолжали угрожающе нависать над моей головой – ни одно из них не было прекращено. Когда власти увидели, что им не удалось меня запугать, была предпринята вторая попытка моего ареста. И тогда товарищи посоветовали мне покинуть Приднестровье, чтобы иметь возможность продолжать свою активную борьбу. Меня убедили, что я смогу принести больше пользы общему делу, если останусь на свободе, нежели вернувшись опять в тюрьму. Разумеется, для того, чтобы продолжать борьбу за освобождение Приднестровья от власти монополии, нужно находиться рядом с Приднестровьем. Передо мной стоял выбор. Поэтому и было принято совместное с моими единомышленниками решение, что мне придется пожить пока за пределами ПМР, и я уехал. Подозреваю, что работники Следственного комитета были этому очень рады – ведь не так уж приятно клепать уголовные дела на невинного человека. Вслух они могут, конечно, возмущаться тем, что «обвиняемый нарушил подписку о невыезде», но на самом-то деле у них, наверное, камень с души упал. А вот кто никак не может успокоиться, так это приднестровские олигархи, их марионеточная власть и придворные СМИ. Хочу, чтобы все меня услышали: никакого заявления в прокуратуру Республики Молдова я не писал. Находясь в Кишиневе, я обратился в правозащитные организации Российской Федерации и Молдовы, как это делают очень многие люди, чьи права были ущемлены. Ибо я глубоко возмущен несправедливостью и предвзятостью приднестровской правоохранительной системы, и, как честный человек, обязан защищать свое доброе имя всеми допустимыми способами. А в Приднестровье для меня уже не осталось никаких способов защиты: писал и президенту Красносельскому, и в прокуратуру ПМР – везде ноль внимания. Одна из тех правозащитных организаций, где я побывал, и обратилась в Прокуратуру РМ. А та, в свою очередь, возбудила уголовные дела против лиц, незаконно лишавших меня свободы…
Ну, и кто в этом виноват – я, или те, кто развязал в Приднестровье кампанию политических преследований? В такой ситуации единственный совет, который можно дать приднестровским правоохранителям: не возбуждать дутых политических уголовных дел, не предъявлять необоснованных обвинений, не бросать за решетку невиновных. Словом, идти по жизни с гордо поднятой головой, чистыми руками и совестью. И последнее, что хочу сказать: я не совершал преступлений. Всегда старался честно работать, честно жить, не обижать людей. Вся моя вина состоит лишь в том, что я отказался прислуживать этой марионеточной власти, которая заботится только об интересах олигархов. Я – гражданин Приднестровской Молдавской Республики, я люблю свою землю и свой народ. В Приднестровье остались тысячи моих сограждан, которые сегодня буквально стонут от нищеты и бесправия. Именно поэтому я считаю своим долгом, даже находясь за пределами своей республики, продолжать борьбу с этой марионеточной властью. И буду это делать столько, насколько у меня хватит сил и возможностей. Призываю своих сограждан не верить лживой власти, продажным средствам массовой информации, поддерживать оппозицию, поддерживать депутата Олега Хоржана, вместе бороться за социальную справедливость, за спасение республики от власти приднестровских олигархов! С уважением,