Паскару: 24 марта экстремисты попытаются захватить Парламент Молдовы Глава национального движения «Воевод» Николай Паскару заявил, что в конце марта в Кишиневе ожидается переворот по сценарию Одессы и Киева. По его словам, в марте 2018 года в Кишиневе состоится антигосударственный марш, в рамках которого будет объявлено объединение с соседним государством. Марш проведут граждане Румынии, приехавшие из-за рубежа, пишут Молдавские Ведомости. «Есть сигналы, что 24 марта будет организован футбольный турнир, где соберутся члены организаций «Ultras», «NouaDreaptă», «Legiunea deFier», «Zimbru-Ultras», и ожидаются крупные ожесточенные столкновения. Есть информация, что эти экстремистские группировки дестабилизируют ситуацию в Кишиневе и займут парламент Республики Молдова. Ожидается государственный переворот по сценарию Одессы и Киева», - подчеркнул общественный деятель. Лидер движения «Воевод» призвал посольства, аккредитованные в Республике Молдова, Миссию ООН в Молдове «вмешаться для прекращения этих провокаций и давления со стороны Румынии на государственные органы и должностные лица».
Кроме того, Паскару призвал граждан Молдовы «начать кампанию по сбору подписей, чтобы подать иск против Румынии в Международный суд в Гааге».