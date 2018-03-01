Dnestr.TV

 
0

В Молдове готовится переворот: 24 марта экстремисты попытаются захватить парламент!


В Молдове готовится переворот: 24 марта экстремисты попытаются захватить парламент!

Паскару: 24 марта экстремисты попытаются захватить Парламент Молдовы
Глава национального движения «Воевод» Николай Паскару заявил, что в конце марта в Кишиневе ожидается переворот по сценарию Одессы и Киева.
По его словам, в марте 2018 года в Кишиневе состоится антигосударственный марш, в рамках которого будет объявлено объединение с соседним государством. Марш проведут граждане Румынии, приехавшие из-за рубежа, пишут Молдавские Ведомости.
«Есть сигналы, что 24 марта будет организован футбольный турнир, где соберутся члены организаций «Ultras», «NouaDreaptă», «Legiunea deFier», «Zimbru-Ultras», и ожидаются крупные ожесточенные столкновения. Есть информация, что эти экстремистские группировки дестабилизируют ситуацию в Кишиневе и займут парламент Республики Молдова. Ожидается государственный переворот по сценарию Одессы и Киева», - подчеркнул общественный деятель.
Лидер движения «Воевод» призвал посольства, аккредитованные в Республике Молдова, Миссию ООН в Молдове «вмешаться для прекращения этих провокаций и давления со стороны Румынии на государственные органы и должностные лица».

Кроме того, Паскару призвал граждан Молдовы «начать кампанию по сбору подписей, чтобы подать иск против Румынии в Международный суд в Гааге».
  • Вчера, 20:25
  • DTV
  • Просмотров: 73
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9 Олег Хоржан задал вопрос Председат ...
  • Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Зем ...
  • Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)
  • "Шериф" - как много в этом слове...
  • Геннадий Кузьмичев отреагировал
  • Олег ХОРЖАН: Приднестровской власти пора в отставку!
  • Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
  • Что там на Тираспольском стеклотарном?
  • Показательная порка: Тираспольский суд добавил Ольге Кр ...
  • Сравним цены: Бендерский Центральный рынок и Зеленый ры ...

    • Moldova+

  • Учителя-пенсионеры удерживают образование на плаву
  • «Ученики с последней парты»
  • Чемпион в борьбе с собой
  • Бумеранг насилия
  • Один удар от мужа, другой — от общества
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9 Олег Хоржан задал вопрос Председат ...
  • Интервью экс-председателя КГБ Приднестровья Николая Зем ...
  • Дело Ирины Шкильнюк: суд вынес решение (обновлено)
  • "Шериф" - как много в этом слове...
  • Геннадий Кузьмичев отреагировал
  • Олег ХОРЖАН: Приднестровской власти пора в отставку!
  • Интервью Президента Республики Молдова Игоря Додона для ...
  • Что там на Тираспольском стеклотарном?
  • Показательная порка: Тираспольский суд добавил Ольге Кр ...
  • Сравним цены: Бендерский Центральный рынок и Зеленый ры ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна