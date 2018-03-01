Учителя-пенсионеры удерживают образование на плаву



В гимназии в Оближенах половина преподавателей — пенсионеры.

Крайности дефицита кадров

Один из шести преподавателей, работающих сегодня в школах страны, как показывает статистика, является пенсионером. Острая нехватка учителей отмечается, как правило, в маленьких населённых пунктах, где выпускники педагогических специальностей отказываются работать. Там происходит то, что уже стало привычным в Молдове: преподают пенсионеры, которых вернули в школу, или один учитель читает по три разных предмета.

Мы изучили ситуацию в двух школах Хынчештского района.

Учитель начальных классов вернулась, чтобы преподавать румынский и историю

Три года администрация гимназии не может найти учителя румынского языка

Мария Ионицэ всю жизнь работала учительницей начальных классов в этой гимназии и оставила преподавание, выйдя на пенсию. Дома просидела лишь три года. В гимназии уже четыре года некому преподавать румынский, поэтому Марию попросили взять несколько часов румынского. А когда она согласилась, нашлись ещё два часа истории. Теперь учительница начальных классов преподаёт румынский язык в 6-м и историю в 5-м классах.

«Нашли меня и настояли, чтобы я вернулась. Я пришла, думая, что поработаю недолго, пока не найдётся учитель, но до сих пор некому читать эти часы», — рассказывает учитель. Она приходит в школу четыре дня в неделю и признаётся, что не делала перерывов, даже когда возникали проблемы со здоровьем, потому что понимала, что замещать некому.



У Марии Ионицэ есть своё объяснение, почему молодые специалисты отказываются работать в школе. «Результаты работы педагога сразу не видны, как, например, результаты бухгалтера или работника фабрики. Наши труд даёт плоды лишь спустя годы, поэтому я думаю, что работа преподавателя не ценится и не оплачивается, как следует», — утверждает Мария.

И, хотя она любит свою профессию, работать до бесконечности, конечно же, не сможет. «И дети, и родители хотят молодого учителя, устали от нас за столько лет, как от одежды, которую носишь уже много лет», — признаётся она с улыбкой.

В гимназии в Оближенах есть и другие пенсионеры, которые не могут себе позволить отдыхать. К примеру, химию преподает учитель, которому исполнилось 62 года, а русский язык читает педагог, которому постоянно приходиться приезжать из соседнего села Котул Морий.



Школьный психолог преподает румынский язык



Директор гимназии Алла Ларски поясняет, что трудоустройство учителей-пенсионеров — единственное решение проблемы острой нехватки педагогических кадров. На протяжении нескольких лет в учреждении, где обучаются 114 детей, нет специалистов по румынскому, химии, физике. Математика тоже была больным местом не один год, но администрация нашла выход, отдав эти часы учителю из соседнего села. Уже более четырёх лет румынский преподают те, у кого нет необходимой подготовки, в том числе школьный психолог. В администрации понимают, что это влияет на качество обучения: «Средний балл на экзаменах у нас ниже и ребёнок пострадает, когда продолжит учиться в лицее или в профессиональной школе. Однако у нас пока нет решения».

Алла Ларски связывает свои надежды с предприятием с иностранным капиталом, которое открылось в селе и предоставляет сотни рабочих мест. Она рассчитывает, что таким образом гимназия получит постоянное число учащихся, бюджет будет расти, и это привлечёт молодых специалистов.



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Лицей с самым высоким числом молодых специалистов



В нескольких десятках километров от Оближен в селе Сэрата Галбенэ находится лицей «Universum», в котором 14 из 39 членов педколлектива — молодые специалисты в возрасте до 35 лет. В этой школе обучается более 600 учеников из шести сёл. Молодые педагоги работают не только в начальной школе, но и в гимназических и лицейских классах. Большинство из них попали сюда по распределению вузов, в которых обучались, и остались здесь работать, даже когда закончился трёхлетний период, в течение которого получали дополнительные выплаты от государства.

Лицей «Universum» в селе Сэрата Галбенэ — одно из учебных заведений с самым большим числом молодых специалистов

Ольге Богуца 26 лет, и преподает она в 3 классе. Она закончила этот лицей и вернулась в него после окончания педагогического колледжа. Её мама — тоже учитель начальных классов. И хотя Ольга признаёт, что подумывала по истечении трёх лет бросить учительствовать, работает в лицее уже седьмой год. «Заметила, что мы, учителя, каждый раз, когда хотели повышения зарплаты, получали это, но нам этого было недостаточно. Думаю, что дело в природе человека — хотеть ещё больше, и даже если будем получать пять и десять тысяч, всё равно будем хотеть больше. Для меня самое большое вознаграждение — та привязанность и теплота, которые я получаю от детей в своём классе».

Мама Ольги, Лариса Богуца, признаётся, что не хотела, чтобы кто-то из её детей пошёл работать в школу, потому что означает «бессонные ночи, дидактические материалы, проекты уроков», но и не влияла на выбор дочери, когда та подала документы на педагогическую специальность.

Другой молодой специалист, Людмила Войну, преподаёт историю и гражданское воспитание. В лицей она попала семь лет назад, окончив Педагогический университет имени И. Крянгэ. Собиралась отработать лишь три года, чтобы получить положенные государственные выплаты, но осталась в школе до сегодняшнего дня. «Когда я приехала, мне выделили жилье, средства на оплату электричества, покупку угля и дров. Меня поддерживают, и поэтому я не хочу уходить», — утверждает она. Людмила — из семьи педагогов в Кагульском районе. Её мама, хотя уже на пенсии, до сих пор работает и каждый день ездит в школу в соседнее село.

«Большинство из тех, кто уходит, идут на этот шаг из-за низкой зарплаты. Если посмотреть реально на ситуацию — наши учительские зарплаты позволяют нам лишь существовать, мы не можем позволить себе достойную жизнь, а тянем от зарплаты до зарплаты. Если бы размер мотивации был выше, ни один молодой специалист не ушёл бы из системы», — говорит Людмила Войну.

Для Анны Юсько — преподавателя английского языка — трудоустройство в лицее села Сэрата Галбенэ означает возвращение домой. После университета её направили на три года в маленькую школу в Леово. Ей пришлось ездить туда, поскольку семья жила в Сэрата Галбенэ.



«Хотя легче преподавать в младших классах, я чувствовала, что начинаю деградировать в профессиональном плане, потому что часов было мало и всего несколько учеников были по-настоящему заинтересованы в изучении иностранного языка, а большинство родителей считали, что совсем необязательно знать английский», — рассказывает учительница. Затем она работала в Хынчештах и, наконец, устроилась на работу в лицей в Сэрата Галбенэ, который сама же и заканчивала в прошлом.

Первый год в лицее работает и Анна Флоря, бывшая одноклассница Анны Юсько. Она также преподаёт английский. Закончив Пегагогический университет, она несколько лет проработала начальником почтового отделения, поскольку в родном лицее не было вакантного места.

Некоторых в школу не заманить даже «подъемными» в 30 000 леев



Хотя в лицее молодых специалистов больше, чем в других учебных заведениях, но и здесь есть вакантные места, а некоторые предметы читают пенсионеры. Причина — низкие зарплаты в системе образования, утверждает директор Анна Лозовой. «Например, за классное руководство учитель получает всего 180 леев в месяц. А работы очень много: четыре классных часа, журнал, работа с родителями, учащимися и т. д. И как следствие — учителя открыто отказываются от классного руководства», — рассказывает директор.



Анна Лозовой добавляет, что нередко ей приходится просто «охотиться» на выпускников-педагогов. «Прошлым летом я вела переговоры с двумя молодыми специалистами, у которых было направление в наш лицей, в начальные классы, а в результате они мне сказали, что им ничего не нужно и они не приедут к нам. Если даже молодым учителям повысят денежную помощь в 30 тысяч леев, они не согласятся идти в школу, потому что в ней слишком велик стресс. Ритм нашей жизни — постоянно на больших скоростях», — утверждает Анна Лозовой.

В лицее в Сэрата Галбенэ учатся дети из 6 сёл

Есть учителя, которые преподают и 4-6 дисциплин



Острую нехватку учителей ощущают не только в Оближенах, но и в некоторых других населённых пунктах Хынчештского района. Для организации учебного процесса в следующем учебном году школам района необходимо более 120 педагогических кадров. Картина дефицита такова: математика (14), румынский язык (12), история (12), физика и информатика (9), музыкальное воспитание (9), учитель начальных классов (20), воспитатель детского сада (19).

В то же время, отметим, с 1 сентября 2017 года в школы района трудоустроились 9 молодых специалистов. И это в разы меньше, чем за последние несколько лет, утверждает начальник управления образования Хынчештского района Валентина Тону.



Ученики 4-го класса на открытом уроке

Спасают ситуацию как раз пенсионеры. В текущем учебном году в школах района работают 232 учителя пенсионного возраста, некоторым из них приходится приезжать из соседних районов — Ниспоренского и Леовского. В ситуации острой нехватки кадров 141 человек ведёт уроки в нескольких учебных заведениях. Также известно, что 181 учитель преподаёт два предмета, 72 — три дисциплины, но есть и те, кто преподаёт 4–6 предметов.

«Это им выгодно с финансовой точки зрения, но мы отдаём себе отчёт, что в этом случае мы не можем получить то качество обучения и уровень знаний, которые хотим», — добавляет Валентина Тону.

Ситуация остаётся столь же сложной не только в Хынчештах, но и по стране в целом. Согласно данным Национального бюро статистики, всего один из десяти учителей, работающих сегодня в школах страны, младше 30 лет. У каждого второго учителя педагогический стаж превышает 20 лет. При этом каждый шестой учитель старше 60 лет.



Текст, фото, видео: Агентство «New Project Media»



В гимназии села Оближены в Хынчештском районе, которое пострадало от наводнений 2010 года, половина учителей — пенсионеры, а некоторые из них преподают по два предмета.