Школа, реформа и демография

В первом классе гимназии села Чубара учатся всего 9 детей.

Большие школы процветают, а маленькие выживают. В результате реформы оптимизации бюджеты учебных заведений растут вместе с количеством учащихся. В то время как учреждения, где учится много детей, управляют миллионами леев, что позволяет им вкладывать в модернизацию образовательного процесса, маленькие — едва в состоянии покрыть элементарные расходы.

Школа, как класс



Гимназия села Чубара Рышканского района считается одной из самых маленьких школ в стране. Здесь обучаются всего 32 ученика, то есть столько, сколько учатся в одном классе столичного лицея. Школа, в которой преподают на украинском языке, будет действовать столько, сколько в неё будут ходить ученики.

«За последнее десятилетие количество детей сократилось в три раза, с 92 в 2007 году до 32 в текущем году», — говорит директор учреждения Валентина Резняк.



По её словам, главная причина — отток населения. Больше всего жителей уехали в Россию: «Люди уезжают, потому что им негде работать. С незапамятных времён здесь был животноводческий комплекс, у всех была работа, получали зарплату, сейчас единственными учреждениями в деревне, куда ты можешь устроиться, остаются школа, детский сад и медпункт, а остальные выживают как могут».

Школа расположена в небольшом ярко выкрашенном здании, здесь всего четыре класса. В каждом из них учится в среднем 8-9 детей. Напротив центрального корпуса есть пристройка, где находится кабинет директора, методический кабинет и компьютерный зал. Чтобы к началу занятий в 8 утра в помещениях было тепло, сотрудница приходит на работу в 5 утра и растапливает четыре печки. В школе нет ни спортивного зала, ни физической, ни химической лаборатории.

На финансирование одного учащегося села Чубара государство ежегодно выделяет 11 тысяч леев, больше, чем в некоторых учебных заведениях с большим количеством учащихся. Бюджет школы в любом случае более чем скромный, денег хватает на заработную плату персонала и для каких-то элементарных нужд, таких как обогрев. Так что экономия для них — обычное дело.

В гимназических классах села Чубара учатся по 7-9 детей.

Мария Мунтяну, учитель IV класса, по совместительству преподаёт русский язык в старших классах. Бывшая выпускница чубаровской гимназии, она вернулась в школу после того, как окончила колледж в Липканах и университет в Бельцах. Из четырех выпусков, которые у неё были, этот самый многочисленный: 8 детей — шесть мальчиков и две девочки.



В соседнем кабинете в IX классе, где находятся пять девочек и три парня, идёт урок французского. В течение этого учебного года число учеников в этом классе сократилось в два раза, большинство уехали с родителями в Российскую Федерацию.



Учительница французского Надежда Гончар — молодая женщина, которая окончила университет три года назад, — приезжает в деревню дважды в неделю. У неё есть уроки и в другой школе. Чтобы добраться в село Чубара, она преодолевает 26 километров на двух видах транспорта. Дорогу оплачивает из своей заработной платы.



В Чубаре она преподаёт последние три года, её направили сюда после окончания университета. Как молодой специалист она получила единовременное пособие в размере 30 тыс. леев, с обязательством отработать три года. В новом учебном году она больше не будет здесь преподавать, руководству школы придётся искать другого учителя французского языка. «Не думаю, что останусь здесь в следующем году, продолжу работать в образовательной системе, но в другом учреждении», — говорит Надежда Гончар.



В селе Чубара проживает около 450 жителей, много пустующих домов. Директор школы всё же надеется, что ученики в школе будут и в следующие годы. «Порой в голову закрадывается мысль, что однажды мы можем не услышать детские голоса в нашем селе. Здесь останутся одни пенсионеры. Лично для меня это равносильно смерти», — признаётся Валентина Резняк.



Первоклассник Максим мечтает стать учителем.

В каждой третьей школе Рышканского района не хватает учеников



Гимназия в селе Чубара— одна из 12 маленьких школ Рышканского района, в каждом третьем учебном заведении недостаточное число учеников. Хотя 10 лет назад именно рышканские местные власти были одними из первых, кто провёл оптимизацию в сфере образования, реформы не смогли идти в ногу с массовым оттоком населения.



Виорел Дандара, начальник районного Управления образования, считает, что школы остаются без детей из-за демографического кризиса и миграции. «Уже несколько лет число учащихся ежегодно сокращается на 100 или даже на 200 человек. А эта цифра равна числу учащихся одной-двух школ. Это означает, что каждый год в Рышканском районе исчезает одна гимназия. У нас катастрофический демографический спад. Проблема эта касается не только маленьких школ, но и больших. Сейчас мы не можем укомплектовать классы в соответствии со стандартами даже в крупных сёлах, как это было ранее», — утверждает чиновник.



По его словам, расходы на одного ученика значительно возрастают в небольших школах. «В прошлом году (2016–2017 уч. г.) 1 сентября была закрыта гимназия в Дуруитоаря Ноуэ, в которой учились всего 24 ребёнка. Расходы были выше, чем в школах с большим количеством учащихся, а качество образования оставляло желать лучшего. В школе работали 5 учителей, большинство из них пенсионного возраста. Один педагог преподавал по 3–4 школьных дисциплины».



Даже когда местные власти решили реорганизовать гимназию села Дуруитоаря Ноуэ в начальную школу для семи учащихся, ни один ребёнок не явился на учёбу 1 сентября. «Они предпочли пойти в школу села Варатик, куда ездят их старшие коллеги. Там полностью укомплектованный класс, есть конкуренция, и там лучше условия», — говорит Виорел Дандара.

Дети говорят, что им лучше учиться в маленьких классах, они лучше усваивают материал.

Школы с 9 учениками



Демографическая проблема остро ощущается и в Сорокском районе, где в 21 из 45 учебных заведений малое число учеников. В двух начальных школах-детских садах — в Тэтэрэука Ноуэ и в Собарь — в списках значатся по девять детей (!), некоторые из них дошкольного возраста.



Велико число гимназий, в которых количество учащихся падает, а бюджеты растут. Например, на каждого из 66 учеников, обучающихся в гимназии села Пырлица, государство выделяет 20,3 тыс. леев. В гимназии села Христичи, где всего 56 учеников, сумма финансирования на каждого ребёнка составляет 17,6 тыс. леев.



Для сравнения, в лицее им. К. Стере — самой большой школе района — учатся 1265 детей, там расходы на одного учащегося почти в два раза меньше — 10,8 тыс. леев.



Так как малые школы требуют больших затрат, бюджетный дефицит составляет 3,9 млн леев — деньги, которые власти Сорок должны находить из года в год. После того как Министерство образования, культуры и научных исследований в октябре 2017 года объявило мораторий на закрытие школ, власти Сорок должны продолжать искать возможности для сохранения малых школ.



«Во многих школах с маленьким количеством учеников обучение ведётся одновременно, то есть один учитель преподаёт в нескольких классах, экономят и в других направлениях. В то же самое время, формула финансирования не предусматривает способы изменения финансовой поддержки для дидактических кадров. У нас есть небольшие школы, в которых работают высококвалифицированные кадры, следовательно, расходы на заработную плату там очень большие», — считает начальник Управления образования Сорокского района Геннадий Донос.



С 25 января в селе Цепилово Сорокского района была открыта школа. По словам начальника управления образования, небольшое число учеников вернулись за парты после того, как власти решили вновь открыть учебное заведение. «Многие родители категорически против возвращения детей в деревню, а некоторые сказали, что им нужно время, чтобы принять решение. Поскольку после открытия школы в Цепилово перестал ездить школьный автобус, многие родители готовы оплачивать проезд своим детям, только чтобы их дети учились в той школе, где учатся сейчас», — объясняет начальник Управления образования.



У маленьких школ большие расходы



Экономист Татьяна Савва, координатор проекта «Școala mea», реализуемого Аналитическим центром «Эксперт-Групп», утверждает, что оптимизация школ должна продолжаться. «Мы не можем позволить, чтобы у нас в школах было по 20–30 учеников. Здесь речь идёт о хороших учителях, их заработной плате, материально-технической базе и расходах из бюджета. Нам необходимо экспертное оценивание на национальном уровне, и в кратчайшие сроки, чтобы посмотреть, какова ситуация, чтобы увидеть, где мы можем улучшить положение вещей, но это не означает ни в коем случае, что реформа не должна продолжаться и что она нам не нужна».



По официальной статистике, уже приостановили свою деятельность 24 начальные школы, 23 гимназии, 1 лицей и 1 школа для детей с особенностями ментального или физического развития. В то же время 4 гимназии были преобразованы в начальные школы, 14 лицеев стали гимназиями, а в Кишинёве был открыт новый лицей.



Данные Национальной школьной инспекции показывают, что в стране работают по крайней мере 320 окружных школ, в которых обучаются дети из многих соседних населённых пунктов. Большинство таких школ действуют в Фалештском (21), Оргеевском (17) и Каларашском (16) районах.



Текст, фото, видео: агентство «New Project Media»

