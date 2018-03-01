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Итоги предварительные

Итоги предварительные

18 марта в России прошли выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Вести.Ru публикуют данные экзитполов ВЦИОМ.
Всего была опрошена 161 тысяча человек из 81 субъекта РФ. Погрешность составила 3,5 процента.

Сергей Бабурин — 1,0%
Павел Грудинин — 11,2%
Владимир Жириновский — 6,7%
Влaдимир Путин — 73,9%
Ксения Собчак — 2,5%
Максим Сурайкин — 0,8%
Борис Титов — 1,1%
Григорий Явлинский — 1,6%

Опрос на выходе с избирательных участков, который ВЦИОМ провел 18 марта 2018 года, стал самым высокотехнологичным в истории электоральных исследований в России – впервые данные экзитполов верифицированы при помощи технологии блокчейн.

Интервьюеры центра предлагали избирателям, которые проголосовали, пройти анонимный опрос на планшетах или же заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень, и бросить его в специальную закрытую урну. Респондентов спрашивали, за кого они голосовали, и просили указать свой пол и возраст.

Между тем, по данным опросов, проведенных Фондом Общественное мнение, голоса за кандидатов распределились следующим образом:

Сергей Бабурин — 0,6%
Павел Грудинин — 11,8%
Владимир Жириновский — 5,9%
Влaдимир Путин — 77%
Ксения Собчак — 1,8%
Максим Сурайкин — 0,6%
Борис Титов — 0,7%
Григорий Явлинский — 0,9%

  • Вчера, 21:21
  • DTV
  • Просмотров: 27
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