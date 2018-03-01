Я живу в провинции, поэтому большие события больших государств, так или иначе затрагивающие маленький город на Днестре, вызывают мой живой интерес. Сегодня вот проходили выборы президента России. Я там была. Всегда хожу на выборы – интересно наблюдать за народом. В Тирасполе, где живет около 120 тысяч человек, российское посольство в Молдове открыло для голосования 10 избирательных участков. Это много. Это больше зарубежных участков, чем открылось сегодня во всей Австралии. Или во всей Канаде. Или во всей Франции. По всему Приднестровью работало 24 участка. Столько же открыли в Казахстане, и это абсолютный рекорд. Тирасполь дал явку за 30 тысяч, всё Приднестровье – около 70 тысяч. Как раз ко дню выборов март расклеился, и после того, как повсюду уже расцвели синие цветочки, начался вдруг ледяной дождь, потом снег, ветер, гололед и мороз минус пять. Кто-то думал, что народ в такую завируху голосовать будет вяло. Как бы не так. Наших людей ничем не испугаешь.
Ходить на российские выборы в Приднестровье – старая народная традиция. Это большой праздник – как ярмарка, как Масленица, как приход весны, как победа добра над злом. О том, как голосуют жители в Приднестровье на российских выборах, можно слагать легенды и песни. Голосовать идут даже те, кто ходить не может. Встают с одра. При этом вокруг слышно: «единый порыв», «биение сердец», «в наших венах кипит небо славян». Многие из тех, у кого нет гражданства России (получить его тут непросто), тоже мечтают прийти на эти выборы. Не знаю, что должно произойти, чтобы люди здесь перестали стоять в очередях на участки в день российских выборов. Это просто любовь, это в крови. Это феномен. Один дедушка попытался вынести с участка бюллетень, объяснив комиссии, что хочет сохранить его на память, потому что голосует, скорее всего, последний раз в жизни. Одна бабушка рыдала в телефон, жалуясь на то, что комиссия все никак не приедет к ней домой с выездной урной. Голосуют, конечно, преимущественно представители старшего поколения – это значительная часть местного населения. Я разговаривала со многими из них. У пожилых дикая ностальгия по СССР. Они хотят единую страну, где «все были бы друг другу братья», где «детям не нужно было бы платить за учебу в вузе», где «бесплатно лечили бы в больницах». Они верят «в сильного лидера, в сильную Россию», в то, что Россия защитит, поможет, поддержит, накормит, будет весь век слать бесплатный газ. В общем, патриоты до последнего вздоха. Местная молодежь в основной массе своей, между прочим, тоже в это верит. Как же ей не верить: для нее Россия – свет в окне, отучился – уехал в Белокаменную. Вон половина выпускников приднестровских школ этого года уже на лыжах стоит. Что означают эти выборы для Приднестровья? Наверное, стабильность. А дальше? Большую часть проблем нам все-таки придется решать самим. Отключить инфантилизм и заняться делом. Ориентируясь на Россию, Приднестровье должно больше рассчитывать на собственные силы и начать как-то обустраивать свою жизнь. Начать можно с малого – например, хоть однажды нормально расчистить заваленные снегом улицы.