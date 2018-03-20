Всемирный банк готов оказать помощь непризнанной республике Сегодня в Кишиневе ждут заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, сообщил «НГ» президент Республики Молдова (РМ) Игорь Додон. Карасин обсудит с молдавскими властями двусторонние отношения, приднестровский вопрос и посетит Тирасполь. В парламенте РМ «НГ» сказали, что будет затронут вопрос о спецпредставителе президента РФ в РМ – «вместо вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, объявленного в Кишиневе персоной нон грата». Приднестровье дружит с Москвой, но развивает связи с ЕС и ведет переговоры с Всемирным банком (ВБ). Глава Приднестровья Вадим Красносельский заметил «НГ», что Москва не против действий Тирасполя. Приднестровцы проголосовали за Владимира Путина. В непризнанной республике проживают 200 тыс. граждан РФ – практически половина всего населения. Президент Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что Россия – центр силы, с которым приднестровцы связывают свои надежды на свободное и мирное развитие. А накануне представитель ЕС в РМ заявил о расширении торгового коридора ЕС для Приднестровья. Президент Молдавии Игорь Додон рассказал «НГ», что официально обратился к еврокомиссару по торговле с просьбой продлить для Приднестровья торговые преференции, и «ЕС пошел на это». Известно, что Приднестровью разрешено работать в зоне свободной торговли Молдавии с ЕС. Причем приднестровские товары поставляются в страны Евросоюза беспошлинно. Додон объяснил, что это не противоречит законам РМ. Более того, существует договоренность всех ветвей молдавской власти о создании фонда для урегулирования приднестровского конфликта и примирения двух берегов Днестра.
На днях делегация Всемирного банка во главе с его постоянным представителем в РМ Анной Акхалкаци побывала в Приднестровье. Члены делегации провели ряд консультаций с премьер-министром непризнанной республики Александром Мартыновым при участии руководителя приднестровского внешнеполитического ведомства Виталия Игнатьева и начальника Госслужбы статистики Натальи Случинской. «Цель данного визита – обсудить потребности приднестровской стороны и способы оказания помощи по тем или иным вопросам», – заявила Анна Акхалкаци.
В правительстве Приднестровья рассказали об уже имеющемся опыте успешного взаимодействия с зарубежными экспертными организациями, в частности с немецкой консалтинговой компанией Berlin Economics. «Работа прошла достаточно успешно. Были подготовлены системные рекомендации по построению бюджетно-налоговой политики, и они частично лягут в основу работы правительства по подготовке бюджетной стратегии», – сказал Александр Мартынов. То есть Приднестровье начинает переходить на европейские стандарты. И пользуется льготами, которые ему предоставляет ЕС.
Руководитель киевского Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил «НГ», что «Евросоюз надеется купить Приднестровье. Поэтому ему и предоставляются льготные торговые преференции. ЕС рассчитывает в результате объединить Приднестровье с Молдовой, а далее можно будет обсуждать перспективу интеграции единой страны в Евросоюз». По словам эксперта, Приднестровье умело пользуется возможностями, которые ему предоставляет Брюссель, но при этом не отказывается и от помощи Москвы. «Известно, что в Приднестровье пользуются льготными тарифами на электроэнергию (на территории непризнанной республики находится Молдавская ГРЭС, у которой российский собственник). Существуют и газовые льготы. Плюс российская помощь пенсионерам. Но, дружа с Россией, Тирасполь умудрился поддерживать хорошие отношения с Украиной. При этом в Приднестровье понимают: развитие экономических связей – это одно (Москва не сможет одна содержать регион), а многовекторность в политике – другое. По крайней мере пока на этом почти европейском островке стоит российский штандарт. Оперативная группа российских войск будет находиться в Приднестровье столько, сколько надо Москве, и это понимают в Кишиневе, Тирасполе, Киеве и Брюсселе. Во всяком случае, так будет в ближайшем будущем. Поэтому местная бизнес-элита в лице корпорации «Шериф» сохраняет с Москвой нормальные отношения», – пояснил Кулик. Он также отметил, что желания ЕС и РФ в плане объединения Приднестровья с Молдавией совпадают: «России реинтеграция РМ выгодна, так как она может продемонстрировать эффективность своей миротворческой миссии на Днестре. В Донбассе так не получается, а Приднестровье – пример, как можно бескровно решить конфликт».
Лидер общественного движения Приднестровья «Народное единство» Анатолий Дерун сказал «НГ», что «сама ситуация заставляет Приднестровье искать пути развития, потому Тирасполь и использует реальные возможности, которые предоставляют ему в Москве и ЕС». Например, «Молдавская ГРЭС продает в Молдову электроэнергию и отчисляет при этом налоги в приднестровский бюджет». И «тарифы на электричество для местного населения – льготные, дешевле, чем, скажем, в Кишиневе». «А в ЕС мы продаем продукцию наших заводов, и у рабочих есть зарплата», – объяснил Дерун. Он заметил, что Тирасполь делает реальные шаги, чтобы улучшить социальный фон.
Итоги уже есть: промышленность Приднестровья произвела к началу марта продукции в 2,1 раза больше, чем год назад. По данным службы статистики региона, в долларах рост составил более 52% – до 129,7 млн долл., передает агентство Infotag.
Наибольший рост – в черной металлургии – в 5,1 раза. На втором месте по объемам производства – электроэнергетика, на третьем – легкая промышленность.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский сказал «НГ», что экспорт распределяется в непризнанной республике так: доля ЕС – 34%, Таможенного союза – 16%. Рост экспорта в Россию в минувшем году составил 144%. В основном это произошло за счет товаров легкой и пищевой промышленности, металлоизделий.
Сегодня обо всем этом скорее всего будет говорить в Кишиневе, а завтра – в Тирасполе статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. У него запланированы встречи с президентом РМ Игорем Додоном, премьер-министром Павлом Филипом, вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновским. В ходе встреч будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием молдавско-российских отношений и урегулированием приднестровского конфликта.
Известно, что Кишинев отозвал из Москвы для консультаций посла Молдавии в РФ Андрея Негуцу. После встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД РФ Сергея Лаврова с новым министром иностранных дел РМ Тудором Ульяновским ожидалось, что молдавский посол возвратится в Москву. Но этого не произошло. Украинский политолог Виталий Кулик сказал «НГ», что во время визита Григория Карасина в Кишинев «будет обсужден вопрос о замене Дмитрия Рогозина на посту спецпредставителя президента РФ в Приднестровье, которого не пускают в Молдову, после этого посол РМ вернется к своим обязанностям». Интересно, но о такой возможности сообщил «НГ» источник в молдавском парламенте, добавив, что в Киеве также будут приветствовать возможную смену спецпредставителя президента РФ в Приднестровье. Для нового представителя, поддержанного в Кишиневе, Украина откроет свое небо. Известно, что ранее самолет с Дмитрием Рогозиным на борту не был пропущен через Украину, а затем и Румынию в Кишинев. Говорят, по просьбе молдавских властей.