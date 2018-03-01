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Андрей Караулов: Кажется, мало кто понимает, на какой грани мы стоим

Андрей Караулов: Кажется, мало кто понимает, на какой грани мы стоим
Смотрите сегодня на Первом канале в 19.50 сенсационный выпуск «Пусть говорят» на тему: "По следам Скрипаля: что-то нечисто в Солсбери". Записали программу только вчера, а сегодня уже она в эфире... Гениально выступил Вальтер, отец погибшего в Лондоне Литвиненко. Сначала он обнялся с Андрюшей Луговым (якобы с убийцей своего сына), а потом рассказал, как его сын умирал у него руках. А после рассказал о том, кто убил его сына - Алекс Гольдфарб. Сотрудник ЦРУ, один из тех людей, кто входил в «близкий круг» Березовского.
Уверен, что никто в мире, ни CNN, ни BBC, - никто не попросит у Первого канала право показать это интервью отца Литвиненко. Мы все открыли рты. Даже Дима Борисов. Он не ожидал таких вот признаний. Теперь понятно, почему все медицинские документы по делу Литвиненко в Лондоне засекречены на ближайшие 100 лет. Кстати, это сделала Тереза Мэй. И никто у неё не спросил, на кой черт секретить то, что обсуждает весь мир. Отец Литвиненко, вопреки всех юридических норм и законов, не допущен как потерпевший к материалам о гибели его сына. Даже медицинский акт вскрытия тела не дают прочесть!
Если бы он это рассказал 3 недели назад, Скрипаль точно был бы жив.
Где сейчас Скрипаль и его дочь? Никто не знает. Не думаю, что Скрипаль останется в живых. Что если он, выйдя из комы, заговорит также, как отец Литвиненко? Разве случайно накануне убийства Скрипаля по британским каналам шёл сериал про боевое отправляющее вещество «Новичок». «Новичок» фигурирует в фильме из серии в серию.

Моя версия. Американцы готовятся бомбить резиденцию Асада в Сирии и правительственные кварталы.
600 крылатых ракет уже готовы к бою. Начальник Генерального штаба Герасимов, официально, от имени российского руководства, предупредил американцев, что мы ответим ударом на удар. Путин в глазах мирового сообщества должен быть как Саддам Хуссейн. Тогда можно бомбить Асада, который якобы тоже применяет химического оружие. Асад в Сирии. Путин в Англии.
Мерзавцы! Вот вам и Скрипаль с дочкой. Просто. Цинично. Страшно.
Удар на удар - более чем страшно. Кажется, мало кто понимает, на какой грани мы стоим.

Андрей Караулов: Кажется, мало кто понимает, на какой грани мы стоим
  • Сегодня, 15:15
  • DTV
  • Просмотров: 0
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