Глава молдавского государства в интервью корреспонденту Свободной Европы Валентине Урсу поразмышлял о победе Владимира Путина на президентских выборах, о движении унионистов в Молдове, о местных и парламентских выборах и повестке аппарата президента и кабинета министров.
Свободная Европа: Начнем с месседжа, который вы передали вашему российскому коллеге г-ну Путину по случаю победы в президентской гонке. Для вас не было сюрпризом, что г-н Путин останется у руля Российской Федерации? Игорь Додон: Я думаю, это не было сюрпризом ни для кого абсолютно – ни в Российской Федерации, ни в других странах, ни в других западных, европейских столицах; абсолютно весь мир понимал, что Путин победит в этой очень важной избирательной кампании, пусть и с рядом вопросов – как на внутреннем, так и на вешнем уровне. Я поздравил с этой победой г-на Путина, думаю, это важная победа не только для политической стабильности в Российской Федерации, это победа и для нас, Республики Молдова, потому что мы уже установили определенные контакты и личные отношения на уровне президентов, и эти контакты уже принесли положительные результаты для Молдовы. Я имею в виду конкретные цифры экспорта, имею в виду мигрантов, и очень надеюсь, что эти контакты продолжатся. Я не сказал в своем послании – но открою немного скобки: я очень надеюсь, более того – я уверен, что есть шансы на то, что в рамках этого мандата г-на Путина будет решен один из самых главных вопросов, с которым мы сталкиваемся. Я имею в виду реинтеграцию страны, решение приднестровской проблемы. Завершились выборы в Российской Федерации, до конца года они пройдут и в Республике Молдова, ну, а в 2019-м мы все начнем движение с правой ноги – и найдем политическое решение.
Свободная Европа: Вы говорили и о том, что 2019 год может стать решающим для приднестровского урегулирования… Игорь Додон: Началом…
Свободная Европа: К этому вопросу мы еще вернемся, а сейчас позвольте спросить: возрастет ли влияние России в регионе и, в частности, в Республике Молдова? Если да, то в каком смысле? И каким вы видите влияние Российской Федерации?
Игорь Додон: Думаю, Российская Федерация традиционно пользуется определенной поддержкой в Республике Молдова. Посмотрите на опросы – более 60% считают Российскую Федерацию дружественным государством. Исходя из этих соображений, совершенно ясно, что определенное влияние на все, что происходит в регионе, российский фактор – я имею в виду не Путина или Российскую Федерацию, а именно российский фактор – имел, имеет и будет иметь всегда. Главное, чтобы мы, граждане Республики Молдова и политики, прежде всего, проявили способность, мудрость и политическую зрелость – и не пытались разыгрывать этот фактор во внутренней борьбе. К сожалению, мы всегда это делали.
Для меня, возможно, это и хорошо, если диалог с Россией будет вести один Додон, но это не хорошо для страны Свободная Европа: А г-н Путин считает Республику Молдова дружественным государством для Российской Федерации?
Игорь Додон: Из бесед, которые у нас с ним были, – а их было много в 2017 году – могу сказать, что он считает граждан Республики Молдова друзьями граждан Российской Федерации. И хочет, чтобы и на уровне различных отношений – правительственных, президентских, парламентских – эти связи отражали взаимное отношение молдавских граждан к российским и граждан Российской Федерации – к Республике Молдова.
Увы, на протяжении последних 12 месяцев – это началось в марте прошлого года – на правительственном и парламентском уровне отношения не отвечают ожиданиям граждан Молдовы. И я большие надежды возлагаю в этом плане на приезд г-на Карасина в Кишинев – я предложил г-ну Путину в декабре прошлого года, чтобы в Молдову приехал представитель министерства иностранных дел России, и мы начали восстанавливать нормальные отношения на уровне правительства и парламента, потому что на уровне президентуры отношения у нас отличные. У нас есть контакты, мы обсуждаем, решаем ряд проблем, – но необходимо участие и остальных ветвей власти.
Свободная Европа: Представители Российской Федерации тоже говорили, что с президентом Игорем Додоном налажена хорошая связь, но его рычаги влияния ограничены, и нужно вести диалог и с правительством, и с парламентом… Игорь Додон: Я предлагал и настаивал, пытался убедить как в Москве, так и здесь, на месте, убедить в том, что диалог необходимо вести со всеми. Я даже обрадовался, недавно вот побывал в Баку, где встретился с некоторыми главами государств – бывшим президентом Хорватии, бывшим президентом Украины г-ном Ющенко, еще несколько десятков президентов и премьер-министров из разных стран, у которых хорошие отношения с Россией, из стран Балтии – так вот, все согласны с тем, что диалог необходим, даже если стороны занимают противоположные позиции. Равновесие в том, что касается внешней политики, – только это нас спасет! Я говорил и демократам, Демпартии, говорил г-ну Филипу и г-ну Канду: даже если у вас другое мнение по поводу некоторых элементов двухсторонних отношений, это еще не повод захлопывать двери и отказываться от диалога с достаточно важным партнером. Поэтому я хотел и очень хочу, чтобы диалог наладился, потому что, говоря политическим языком, для меня, возможно, это и хорошо, если диалог с Россией будет вести один лишь Додон, но это не хорошо для страны. Свободная Европа: А Россия поняла, что европейский курс, который официальный Кишинев обязался довести до конца, может оказаться неизбежным? Игорь Додон: Вы можете задать этот вопрос непосредственно представителю России, потому что я не являюсь адвокатом россиян, я адвокат молдаван. Но из бесед, которые у меня не раз были с г-ном Путиным, я ясно понял, что он будет уважать и принимать в расчет мнение граждан Республики Молдова. Если граждане Молдовы хотят, например, иметь соглашения с Европейским союзом, безвизовый режим, другие соглашения, и если граждане Молдовы хотят восстановить стратегические отношения с Российской Федерацией – в чем проблема? Я думаю, это единственное решение для нас, для молдаван. Равновесие в том, что касается внешней политики, – только это нас спасет! Нужно заниматься своими внутренними проблемами.
Свободная Европа: Есть шансы на то, что торговые эмбарго будут сняты? Потому что если посмотреть статистические данные, то все-таки определенные компании находятся в привилегированном положении, им позволено экспортировать товары на российский рынок – и, кстати, отбор этих поставщиков, по всем признакам, производит Москва. Игорь Додон: По результатам 2017 года у нас внушительный рост объемов экспорта сразу по нескольким товарным позициям: яблок впервые на российский рынок экспортировано более 200 тыс. тонн –за все 26 лет независимости Молдовы мы ни в одном году не экспортировали столько яблок! Есть хорошие результаты и по другим категориям агропродовольственных товаров. Но, по сути, проблемы здесь две. Первая: нет полной либерализации, а есть списки, утвержденные соответствующими фитосанитарными органами Российской Федерации. Но справедливости ради надо сказать, что такая практика применяется и к другим странам по самым разным категориям товаров. Например, если мы сейчас захотим экспортировать мясо в Евросоюз, они не позволят нам этого делать до тех пор, пока не проинспектируют каждое предприятие в отдельности. Точно так же происходит и на других рынках. Иными словами, такая практика применяется не только в отношении Молдовы. Моя задача состоит в том, чтобы списки были максимально широкими – и включали всех молдавских производителей. Я предложил российским коллегам приехать в Республику Молдова и посетить все предприятия. Никакой проблемы нет в том, что приедут десять специалистов – и за неделю обойдут все предприятия. И если увидят, что у компаний свои плантации, что есть и производители, и потенциал – пусть включат всех в этот список.
Свободная Европа: Так все же могут быть полностью сняты ограничения, введенные Российской Федерацией? Игорь Додон: Это первая проблема. И вторая – нынешние таможенные пошлины. Свободная Европа: Да, это большая проблема. Игорь Додон: Пошлины не столь болезненны для отдельных категорий товаров, например, яблок, но они сильно бьют по конкурентоспособности, например, алкогольных напитков и консервной продукции… Вот эти две проблемы у нас есть в торговле с Российской Федерацией. Их можно решить двумя путями. Когда осенью 2014 года были введены ограничения – или эмбарго – со стороны Российской Федерации, премьер-министр Медведев аргументировал этот факт необходимостью предотвратить реэкспорт: учитывая свободную торговлю с ЕС, не допустить реэкспорт через Молдову европейских товаров, для этого и были введены пошлины. Поэтому вот первый путь: попытаться договориться с Евросоюзом, чтобы на эти товары распространялся не режим свободной торговли с ЕС, а режим ассиметричной торговли. Я это и предложил европейцам. Это будет непросто, потому что придется пересмотреть Соглашение об ассоциации, его экономическую часть. И есть второй путь: предложить россиянам предельно четкий механизм минимизации рисков реэкспорта. Я попытался, и даже предложил первый вариант европейцам, думаю, он достоин рассмотрения, но, по моему мнению, больше внимания заслуживает второй вариант – системы сертификации, учитывая проблемы, которые у нас были в прежние годы, когда десятки тысяч тонн продукции из Польши через Молдову отправлялись в Российскую Федерацию. И об этом знают все абсолютно! В минсельхозе были даже аресты по этому поводу. Это второй вариант решения…
Свободная Европа: Эмбарго на поставки молдавских вин было введено еще в 2006 году… Игорь Додон: Нет-нет, эмбарго на молдавские вина, если говорить об эмбарго… Свободная Европа: Были отобраны конкретные компании, которым разрешили экспортировать. Игорь Додон: Эта проблема была в 2005-2006 гг.
Свободная Европа: Да. Игорь Додон: А в 2007-2008 гг., после того, как у меня состоялись беседы с г-ном Грефом, тогдашним министром экономики, эмбарго начали постепенно снимать – и практически сняли. Его недавно снова ввели. Кстати… Свободная Европа: Официально ограничения никогда не были сняты. Игорь Додон: Были. Я, как бывший министр экономики, все это хорошо знаю. Кстати, г-н Греф получил мое приглашение, и он, скорее всего, в третьей декаде апреля приедет в Кишинев. Он принял мое приглашение провести здесь публичную дискуссию.
Свободная Европа: Раннее вы сказали, что Соглашение об ассоциации с ЕС может быть пересмотрено? Игорь Додон: Соглашение об ассоциации включает предельно четкие положения, я обсуждал его с европейскими партнерами на разных уровнях, и с г-жой Могерини в прошлом году, и с еврокомиссаром по торговле… Если есть интерес, то все очень просто. Но все боятся затронуть определенные элементы с какой-то политической коннотацией, тогда как надо просто всем нам сесть и посмотреть, где и какие существуют проблемы. Если есть недоразумения по каким-то определенным категориям товаров, которые, между тем, порождают серьезные проблемы для наших отечественных производителей, а такие ситуации есть…
Свободная Европа: А есть такой прецедент, чтобы государство, подписавшее соглашение, затем его пересматривало? Игорь Додон: Есть прецеденты, когда пересматривается экономическая часть подписанных соглашений, и процедура не такая уж сложная. Еще в те времена, когда послом был г-н Тапиола, мы с ним обсуждали этот вопрос. Просто для этого необходима политическая воля.
Свободная Европа: С г-ном Михалко вопрос не обсуждали? Игорь Додон: На этой неделе или в начале следующей, в понедельник или во вторник, у меня с ним состоится встреча. О какой уступке может идти речь, если на дипломах будет стоять печать Республики Молдова? Это уступка со стороны Приднестровья
Свободная Европа: Давайте вернемся к урегулированию приднестровской проблемы. От кого зависит решение? Потому что сейчас больше, чем когда-либо, идет разговоров о политической воле Республики Молдова, о ее готовности защищать свои национальные интересы, территориальную целостность и независимость. А с другой стороны, все активней обсуждается идея федерализации, не обязательно в виде федерации, но, тем не менее… Неужели к этому все идет? Игорь Додон: Я слышал критические высказывания ряда экспертов, которых и вы продвигаете – в том смысле, что распространяете их мнения. Все настолько бегут от этой темы, словно боятся обжечься! Первое – и самое главное здесь: консенсус, который необходимо достичь в Республике Молдова. Это не консенсус на уровне 50+1 в парламенте, потому что это не выход. Нужен национальный консенсус – и левые, и правые должны достичь компромисса в том, по каким принципам следует решить проблему. Принципы должны быть изложены предельно ясно, и в аппарате президента такой проект выработан. Там зафиксирован и нейтралитет – момент крайне важный; там, чтобы всем было ясно, есть много элементов, которые в интересах Республики Молдова.
Свободная Европа: Когда вы намерены обнародовать этот проект? Игорь Додон: Мы выработали этот проект. У правительства есть свой проект, мы обменялись проектами, но, по моему мнению, необходимо разработать единый проект правительства, парламента и аппарата президента – и вынести его на всеобщее обсуждение. Удастся это сделать до парламентских выборов – прекрасно, нет – обсудим после выборов. Но такой проект у нас имеется, – и федерализации там нет! Давайте я расскажу, чтобы было ясно, какие там изложены принципы… Свободная Европа: Да, об этом я и хотела вас спросить. Игорь Додон: Федерализации там нет! Изложены четкие принципы, как все-таки нам здесь найти общий язык, как достичь консенсуса в Молдове. Второе: этот проект придется обсуждать и с жителями Приднестровья, потому что если они не согласятся, – а сейчас они настроены категорично, и мы понимаем, почему…
Свободная Европа: Вы действительно считаете, что Тирасполь может пересмотреть свои позиции? Вы же сами видели, как г-н Красносельский вас критиковал… Игорь Додон: Я вижу политические месседжи. Мы всё замечаем… Но ситуация изменится, и изменится в лучшую сторону – скажу так, не раскрывая скобки. И третий элемент, самый важный: необходим консенсус в рамках международного формата «5+2». Это не будет решение Российской Федерации или Соединенных Штатов Америки, или решение европейцев. Не может быть одностороннего решения, это однозначно! Прошло то время начала нулевых годов, когда русские положили нам на стол свой план – и, будьте добры, принимайте его!..
Свободная Европа: «План Козака».
Игорь Додон: Сейчас такое не пройдет! То, что происходило в последние месяцы, – это хорошо, хоть и говорили, что это уступка со стороны Молдовы... Никакая это не уступка, о какой уступке может идти речь, если на дипломах учебных заведений Приднестровья будет стоять печать Республики Молдова? Это уступка со стороны Приднестровья! И с номерными знаками – мы постепенно приводим их сюда, в единое пространство, и это конкретный шаг. А политическое решение возможно только при условии, что будет достигнут международный консенсус. Это должен быть успех всех дипломатий – американской, европейской, российской, ОБСЕ, Украины, которые входят в формат «5+2».
Свободная Европа: Г-н Додон, но когда создавался переговорный формат «5+2», у него была конкретная цель – положить на стол проект статуса для Приднестровья, там не было предусмотрено никаких «малых шагов». Игорь Додон: Ну, вот и прошло больше двух десятилетий – и что толку?.. Потому что, по моему мнению, и политическая конъюнктура не была к этому готова. После завершения выборов у нас – в России уже все позади, посмотрим, что будет в других странах, – ситуация немного прояснится, и Запад с Россией начнут искать истории успеха, точки соприкосновения, страны, где они смогут договариваться. Давайте скажем чисто по-молдавски, чтобы все поняли. Где они смогут договариваться? В Украине? Там ситуация слишком сложная, и внутренняя, и внешняя.
Почему я оптимистически смотрю на 2019 год и далее? Потому что решение приднестровской проблемы может стать историей успеха между Российской Федерацией и Западом, и я был бы этому только рад. Поэтому я и обсуждал вопрос с г-ном Путиным, поэтому, будучи в Германии, обсуждал тему с главой аппарата президента и в офисе г-жи Меркель, где шло формирование коалиции. И я просил эти великие державы: «Включите и нас в вашу двухстороннюю повестку, мы попытаемся достичь национального консенсуса, не оставляйте нас, мы хотим решить эту проблему!» И это решение возможно.
Свободная Европа: Вас часто упрекают в том, что вы не настаиваете на выводе российской армии с левого берега Днестра. Многие даже задаются вопросом: если созывается Высший совет безопасности, если так настойчиво говорится о необходимости укреплять безопасность Республики Молдова, то почему президент Додон даже не упоминает о выводе российской армии?
Игорь Додон: Я всегда говорил – и скажу еще раз: в нейтральной стране иностранных войск быть не должно, и с политическим урегулированием приднестровской проблемы, с укреплением статуса нейтралитета и т.д., этот вопрос будет неизбежно решен. Я это говорил неоднократно, и не единожды обсуждал этот вопрос в России. Так что я твердо уверен: как только будет достигнут консенсус, этот вопрос будет решен, тем более, что и сделать это не так уж трудно.
Свободная Европа: Не так трудно вывести российскую армию?..
Игорь Додон: Да, я думаю, что не так трудно. Политическая воля…
Свободная Европа: Москва обязалась это сделать еще в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле, но затем процесс приостановила… Игорь Додон: Знаю. Потому что они не были уверены в том, что удастся найти политическое решение приднестровского вопроса. Потому что возникла угроза того, что НАТО придет в Молдову, что граница НАТО будет проходить по Днестру. И я их всех понимаю – и тех, и этих. Но зачем нас втягивать в эти ваши глобальные конфликты?! Дайте нам спокойно навести у себя порядок, объединить страну, заняться своими проблемами, экономикой и многими другими вопросами, которых у нас хватает с избытком. Великие мира сего сталкивают нас лбами, один тянет нас к себе, другой давно уже пытается это сделать… Но этот подход, мне кажется, уже начал меняться – вернее, я знаю, что он изменился, по крайней мере, со стороны Российской Федерации, да и со стороны ЕС начал меняться.
Не надо ставить такие условия: «Если ты не с нами – значит, ты против нас». Это не самый удачный вариант в отношении таких стран, как Республика Молдова, где традиционно 50 на 50, и как только один пытается тянуть нас в одну сторону, а другой – в другую, ситуация взрывается, как и произошло в Украине. Свободная Европа: Проблема же в том, что Молдова сама еще не определилась, чего она хочет… Игорь Додон: Поэтому я и говорю: самая большая проблема – в нас самих. Если бы мы в Республике Молдова были сплоченными, были едины, и если бы сказали коротко и ясно: «Люди добрые, мы у себя дома хозяева, мы не хотим ложиться ни под русских, ни под американцев, ни под румын». Вот этого я хочу, если говорить честно. Я хочу, чтобы мы в Республике Молдова… Чтобы политический класс пришел к единому знаменателю, чтобы мы сказали: «Люди добрые, у нас есть соглашение с этими, есть договор с теми, давайте займемся Молдовой!» Это единственный выход, и чем скорее мы, политический класс, поймем это, чем скорее сумеем донести это понимание до людей, чтобы они увидели: да, действительно, так оно и есть. Потому что сейчас, если провести референдум и вынести на него три варианта ответа – не два, а три... Все, кто проводят опросы, предлагают два варианта: с Европой или Россией? А вот если включить и третий вариант: «Хорошие отношения и с Европой, и с Россией», то я уверяю вас, 80% выберут именно такой ответ! Мы – за хорошие отношения со всеми, но для этого все мы – президент, премьер-министр, спикер, парламент – должны попытаться прийти к общему знаменателю относительно вектора. И именно такой подход – единственно правильный, единственный, который позволит спасти Республику Молдова. (Продолжение следует)