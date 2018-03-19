



В первые весенние дни в Болгарии принято встречать бабу Марту , и все болгары надевают Мартынички. Эту красивую и древнюю традицию в болгарском селе Парканы возродили сравнительно недавно и теперь этот молодой праздник связывает жителей села с их исторической родиной. В сельском Доме культуры к встрече фольклорного персонажа - бабы Марты, подошли творчески , соблюдая болгарский колорит в театральной постановке.



"Я родилась в селе Парканы. Наше Болгарское село одно в Приднестровье. Я очень рада ,что стала директором ДК и могу со своими руководителями и детьми сохранять болгарскую культуру и передавать другому поколению. Сегодня на этом празднике было много детей и взрослых ,которые могли посмотреть театрализацию болгарского праздника Баба Марта все были очень рады .Этот праздник празднуем уже пятый год , он молодой праздник мы стараемся сохранять все болгарские праздники и даём им новое дыхание, и возрождаем их чтобы со временем потом дети смогли передать своим детям . Вы знаете что сохранять свои традиции очень важно и свои корни нельзя забывать."- отметила руководитель Дома Культуры села Парканы Людмила БАХЧЕВАН.



В театральной постановке на родном языке дети встречали бабу Марту народными песнями, танцами и весёлыми играми, стараясь развеселить её и задобрить. По древнему поверью считалось , когда баба Марта смеётся, начинает греть солнце, а когда сердится, то холодает, идет дождь или снег. Этот праздник у болгар олицетворяет приход весны и начало плодородия.



"Это главная героиня, которая была в Болгарии на нашей исторической родине это сделал Хан Аспарух . Раньше у нас не отмечали этот праздник , но уже на протяжении несколько лет Директор ДК Людмила Ивановна возрождает этот праздник . Мы делаем «Мартенички» и дарим их детям, дарим людям которые проходят мимо ДК . Так же идем в администрацию села дарим там « Мартенички» желаем им счастья , плодородия , ,здоровья, успеха , желаем мирного неба над нашей родиной" -поделилась заведующая библиотеки села Парканы Галина МАТВЕЕВА.



Встреча весны связана обрядово с красным и белым цветами. По старой традиции принято одевать бело-красную одежду и дарить мартинички со словами: "Честита баба Марта!" По преданию самые первые мартеницы мастерили только из двух шерстяных ниток: красной и белой.



"У меня в корзине «Мартенички» мы завязываем их на руку людям ,желая им здоровья , счастья ,веселья. В Болгарии носят все от маленького до великого. Мы тоже делаем «Мартенички» из шерстяных ниток красной и белой. И завязываем их людям на руку, что бы люди их носили . И когда они увидят первую весеннюю птичку они завязывают ее на плодовое дерево" - рассказывает заведующая библиотеки села Парканы Галина МАТВЕЕВА



Этот праздник, почитаемый на Балканах, в Молдавии и Румынии называется Мартеница или Мэрцишор. По болгарским традициям начинается новый хозяйственный год.

Многие традиции болгарского народа в селе были утрачены , но то что сегодня это можно и нужно возрождать, понимают и взрослые и дети .



" В эти годы в ДК началась активная работа по возрождению болгарских традиций , всё таки дети должны их знать, многие говорят на русском языке и стали более современными . Но я думаю если бы наши предки бабушки и дедушки увидели ,как детям понравилось , то они бы были очень рады и счастливы. Потому ,что мы маленькое болгарское село отдалённое от Болгарии ,но при этом мы сохранили наш старый язык , те болгары южные они говорят на другом уже диалекте ,а наш язык сохранился более древним. "-поделилась заведующая библиотеки села Парканы Галина МАТВЕЕВА.



Для руководителя Парканского Дома Культуры Людмилы Бахчеван , возрождение старых обрядов и традиций в родном селе стало уже частью её жизни. Она с единомышленниками по крупицам изучает и собирает у сторожил села старинные обряды , истории и предметы болгарского быта . Всё это обязательно используют при проведении праздников в селе - таких как Сурва или болгарские свадебные обряды . Людмила поделилась , что в следующем году сельчан ждёт ещё один возрождённый обрядовый болгарский праздник - Трифон Зарезан.

