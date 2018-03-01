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И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает президенту ПМР подать в отставку

И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает президенту ПМР подать в отставку

Экс-президент ПМР Евгений Шевчук опубликовал заявление к президенту ПМР Вадиму Красносельскому, написанное, якобы, Сергеем Манталуцой - "Почерк и подпись могут принадлежать Манталуце С. ( до середины 2014 г. сотрудник ГТК ПМР), если это именно он писал , то многое становится понятнее".
Заявитель от имени Сергея Манталуцы просит защитить его права и свободы, как гражданина ПМР. Из него явствует, что не все так законно было в деле бывшего начальника Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК ПМР, как и то, против кого оно изначально было направлено.
Заявитель считает дело политически мотивировнанным, а приговор Тираспольского суда незаконным.
Как он пишет: суд и обвинение не предоставили достаточных данных, подтверждающих виновность в совершении преступлении и экономический ущерб.

"...субъектами того, что мне инкриминируется могли быть лица, в чьи обязанности входило соответсвую.щее таможенное оформление товаров. А какие лица находились в подчинении у руковдителя управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК ПМР" - заявляет С.Манталуца.

В конце своего обращения он предлагает президенту ПМР:
"...В связи стем, что Вы, Вадим Николаевич не в силах быть в полном объеме гарантом Конституции ПМР, у Вас нет реальной возможности уважать и охранять права и свободы человека гражданина, соблюдать и защищать Конституцию ПМР..., ...прошу Вас добровольно сложить с себя полномочия Президента ПМР....
Народу ПМР нужен Президент независимый от крупного монополистического бизнеса...".

Ранее СМИ сообщали, что "...против Гервазюка дал показания бывший замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Приднестровья Сергей Манталуца. Последний был арестован, но потом отпущен под подписку о невыезде, так как начал сотрудничать со следствием".

Напомним, что именно Маталуца был объявлен в розыск Молдовой из-за откытого уголовного дела против производителей воды Варница-Уникум - Сергея Бевзюка и Виталия Бешляги (совладельцы компании «Аэроплан» — производителя минеральной воды Varnita-Unicum). После их освобождения их адвокат подал заявление в правоохранительные органы, на основании которого было открыто явно «заказное» уголовное дело в отношении Манталуцы.

И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает президенту ПМР подать в отставку

И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает президенту ПМР подать в отставку

И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает президенту ПМР подать в отставку

И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает президенту ПМР подать в отставку

И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает президенту ПМР подать в отставку

И новая информационная "бомба": Манталуца предлагает президенту ПМР подать в отставку
  • Сегодня, 07:43
  • DTV
  • Просмотров: 880
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