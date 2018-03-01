Экс-президент ПМР Евгений Шевчук опубликовал заявление к президенту ПМР Вадиму Красносельскому, написанное, якобы, Сергеем Манталуцой - "Почерк и подпись могут принадлежать Манталуце С. ( до середины 2014 г. сотрудник ГТК ПМР), если это именно он писал , то многое становится понятнее". Заявитель от имени Сергея Манталуцы просит защитить его права и свободы, как гражданина ПМР. Из него явствует, что не все так законно было в деле бывшего начальника Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК ПМР, как и то, против кого оно изначально было направлено. Заявитель считает дело политически мотивировнанным, а приговор Тираспольского суда незаконным. Как он пишет: суд и обвинение не предоставили достаточных данных, подтверждающих виновность в совершении преступлении и экономический ущерб.
"...субъектами того, что мне инкриминируется могли быть лица, в чьи обязанности входило соответсвую.щее таможенное оформление товаров. А какие лица находились в подчинении у руковдителя управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТК ПМР" - заявляет С.Манталуца.
В конце своего обращения он предлагает президенту ПМР: "...В связи стем, что Вы, Вадим Николаевич не в силах быть в полном объеме гарантом Конституции ПМР, у Вас нет реальной возможности уважать и охранять права и свободы человека гражданина, соблюдать и защищать Конституцию ПМР..., ...прошу Вас добровольно сложить с себя полномочия Президента ПМР.... Народу ПМР нужен Президент независимый от крупного монополистического бизнеса...".
Ранее СМИ сообщали, что "...против Гервазюка дал показания бывший замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Приднестровья Сергей Манталуца. Последний был арестован, но потом отпущен под подписку о невыезде, так как начал сотрудничать со следствием".
Напомним, что именно Маталуца был объявлен в розыск Молдовой из-за откытого уголовного дела против производителей воды Варница-Уникум - Сергея Бевзюка и Виталия Бешляги (совладельцы компании «Аэроплан» — производителя минеральной воды Varnita-Unicum). После их освобождения их адвокат подал заявление в правоохранительные органы, на основании которого было открыто явно «заказное» уголовное дело в отношении Манталуцы.