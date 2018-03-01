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Кому хотят присвоить звание "Почетный гражданин города Бендеры"?


Кому хотят присвоить звание "Почетный гражданин города Бендеры"?

Состоялось заседание постоянной депутатской комиссии по промышленности. архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам Бендерского горсовета народных депутатов.
Одним из первых вопросов народные избранники рассмотрели "Обращение Администрации Президента ПМР и государственной администрации города Бендеры относительно присвоения звания "Почетный гражданин города Бендеры" Калько В.А. (посмертно) и установки памятной доски на доме, в котором в последние годы он проживал".

Кому хотят присвоить звание "Почетный гражданин города Бендеры"?
Василий Калько начал работать в органах внутренних дел с 1977 года. Три года проработал в системе уголовного розыска, шесть лет отдал службе участковых инспекторов милиции, восемнадцать лет посвятил следственным органам.
В переломный момент становления республики возглавил отдел приднестровской милиции города Бендеры.
С апреля 2002 года по июнь 2006 года возглавлял Следственное управление Министерства внутренних дел ПМР.
В 2006 году избран первым в приднестровской истории уполномоченным по правам человека в ПМР. Занимал этот пост на протяжении десятилетия.


Во время обсуждения народным избранникам напомнили, что согласно положению о присвоении звания "Почетный гражданин города Бендеры", это звание не присуждается посмертно. Прозвучали предложения изменить данный документ, для реализации поступившего в Бендерский городской Совет народных депутатов обращения.
Пока вопрос остался без разрешения.

Для справки: в Тирасполе действует такая же норма - посмертно звание не присваивается.

  • Сегодня, 15:51
  • DTV
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