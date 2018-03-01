В ночь с субботы на воскресенье Молдова перейдет на летнее время. Об этом заявил журналистам в среду премьер-министр Павел Филип.

«Уже подписано соответствующее распоряжение. Мы перейдем на летнее время, как это делают все страны Евросоюза и не только», — сказал Филип.

Переход осуществляется в последнее воскресенье марта по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество.

В этом году переход на летнее время выпал на ночь с 24 на 25 марта. Стрелки часов переводятся на один час вперед ровно в 02:00.