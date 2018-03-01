В Минобороны РФ сообщили о том, что россияне путем голосования на сайте военного ведомства выбрали названия для новейшего оружия, о котором говорил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, передает ТАСС. Как стало известно, новый боевой лазерной комплекс будет называться "Пересвет", крылатая ракета с малогабаритной ядерной энергоустановкой получила название "Буревестник", а беспилотный подводный аппарат - "Посейдон". "С самого начала эти названия лидировали. Было много экзотических и неплохих названий. Выбор сделан. Сегодня будет выписано "свидетельство о рождении", - пояснил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. По его словам, эти "названия очень колоритные". "Отражают и особенности этого оружия, и сферу применения. Но какое бы название они ни носили, на самом деле, это выбор народа, и он уже не обсуждается", - подчеркнул Борисов. "Знаете, такая есть поговорка: как корабль назовешь, так он и поплывет. Народ назвал, вот и характеристики будут под стать этим названиям", - добавил военный. Голосование на сайте Минобороны за выбор названия для новейшего российского вооружения завершилось ровно в 20:00 по московскому времени 22 марта. Это первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее названия для вооружений выбирали военные, отмечает агентство. Отметим, что ранее помощник президента России Владислав Сурков предлагал назвать одну из новых систем вооружения в честь убитого бойца самопровозглашенной ДНР Михаила Толстых. "Я хочу принять участие [в конкурсе] на название систем вооружения. "Гиви", потому что есть такой герой Донбасса", - сказал Сурков. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предлагала назвать ракету просто - "Володя", а декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков - "Путин". Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, возглавляющий комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, выступал с инициативой назвать новую российскую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Голубь мира".