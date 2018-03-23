Положению дел в медицине была посвящена встреча, прошедшая сегодня в
. Поговорить о ситуации в отрасли президент Вадим Красносельский пригласил главврачей медучреждений со всех городов и районов, представителей министерств и ведомств, а также общественных организаций.
Разговор начали с проблем, мешающих развиваться приднестровской медицине. Это и изношенность инфраструктуры, и хронический бюджетный дефицит, и извечная нехватка средств на самое необходимое, начиная с лекарств и заканчивая средствами ухода, и, конечно же, пресловутый кадровый вопрос.
«У нас острый дефицит медперсонала, 30% – это люди пенсионного возраста, которым тяжело работать и психологически, и физиологически, и всегда есть угроза резкого сокращения количества действующих медиков. ПГУ не покрывает потребность отрасли, причины разные, но в том числе и достаточно низкий уровень зарплаты. Зарплата медика в республике составляет 73% от средней по стране. Кроме того, у нас есть проблемы с постдипломным образованием врачей, что напрямую связано с уровнем их квалификации», – отметил глава Минздрава Андрей Гуранда.
При этом министр подчеркнул, что положительные подвижки в этом вопросе есть: по поручению Президента запущен механизм переподготовки кадров на территории республики.
Заместитель председателя Правительства Алексей Цуркан напомнил, что в самом ближайшем будущем здравоохранение ждут преобразования. Межведомственная рабочая группа изучит ситуацию детально, особенно в сельской медицине, и предложит варианты по её улучшению. В зоне её внимания будут и неэффективные затраты, и зарплаты медиков.
«Отдельные меры уже подготовлены, я говорю о законе об автономных учреждениях, они позволят увеличить уровень зарплат… Если говорить о планах на этот год, то Правительство совместно с Минздравом готовит проект по расширению перечня заболеваний по лечению больных зарубежом, по предоставлению бесплатных лекарств для детей. Уже реализуется проект по установке новых установок по гемодиализу в Тирасполе и Рыбнице, готовится приобретение рентгенаппаратов и установка пандусов», – пояснил вице-премьер.
Разрабатываются также клинические протоколы, которые будут регламентировать схемы лечения тех или иных болезней, готовятся курсы повышения квалификации для врачей, открытие пункта протезирования для инвалидов.
Помимо должностных лиц, возможность высказаться на этой встрече получили и представители общественных организаций.
Так, Галина Федотова, супруга инвалида-колясочника, руководителя общественной организации «Общество защиты прав пациентов "ГЛИН"» посетовала на сложность доступа к бесплатным обследованиям (в частности, на аппарате УЗИ), а также на небрежность врачей при осмотре таких пациентов. «Очень часто врачи в поликлиниках пишут недостоверные данные просто из головы – давление, температуру, даже не измерив их и не осмотрев пациента», – отметила она.
Глава Республиканского союза женщин Татьяна Долишняя призвала сделать более доступной медицину в сёлах, где жители порой лишены элементарных услуг. В Минздраве отметили, что СВА и ФАПов станет больше, причём уже в этом году.
Представитель общественного движения «Поможем вместе» Юлия Макаренко подняла вопрос о квотах на лечение инвалидов, которые не подпадают ни под какие программы и остаются со своей болезнью один на один.
«Я с детского возраста не получаю никакой медицинской помощи, потому что никто не может мне в этом помочь. Может, стоит сделать отдельные квоты, по которым бы помогали людям с редкими заболеваниями, хотя бы чтобы врачи начали консультировать нас. Если они не могут помочь, то посоветуют, куда обратиться», – предложила она.
Представитель ОСТК Владимир Емельянов поднял вопрос о тех, кто нуждается в протезировании суставов. Он предложил обучить нескольких врачей и создать такой центр в самой республике, а заодно рассказал о своём опыте общения с медиками.
«Разница в отношении врачей в разных больницах удручает. В Тирасполе, в хирургическом отделении онкологии не знаю, как сейчас, после смены руководства, отношение было хамское, вплоть до того, что чего вы тут качаете права, всё равно умрёт. Повёз в Бендеры, там хирург сделал операцию, больной жил ещё три года», – привёл он пример.
Глава Союза русских общин Виорика Кохтарева поинтересовалась, как реализуются ранее заключённые договорённости о сотрудничестве между приднестровским и российским Минздравом и возможно ли лечение приднестровских россиян в Москве. Как оказалось, с 2014 года такую помощь могут получить только граждане с внутренним паспортом РФ и российской медстраховкой.
Президент напомнил, что руководство республики ведет диалог с российскими коллегами о предоставлении гражданам РФ, проживающим в Приднестровье, российских медицинских полисов. Он подчеркнул, что приднестровские россияне, исполняя гражданские обязанности, должны иметь возможность реализовать положенные им права.
Впрочем, на этой встрече говорили больше не о зданиях, оборудовании и даже не о лекарствах. В центре внимания, причём всеобщего, были люди. И те, кто в белых халатах, и те, кто приходит к ним на приём.
В прошлом году Минздрав получил 1,5 тысячи обращений граждан. Практически в каждой из них, помимо остальных, есть жалобы, суть которых сводится к некачественному осуществлению ухода за больными, несоблюдению медицинской этики и норм человеческого общения, бестактности, грубости, недоброжелательности.
«Мы задаёмся вопросом, что изменилось в стране, что медицина стала жёсткой и зачастую жестокой. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда медики ведут себя жёстко и не вникают в проблемы пациентов… Наверное, есть недостаток и нашей работы, что мы погрязли в проблемах, упустив такие банальные вещи, как отношения пациент-врач, пациент-медсестра, пациент-санитарка. Упущена работа на уровне университета, отсутствует вообще отбор кадров в медицину», – отмечал министр здравоохранения Андрей Гуранда.
На плохое отношение со стороны медиков жалуются и президенту. Из всех 9200 прошлогодних обращений именно эта тема неизменно находится в топе. Анализируя содержание жалоб граждан и ответы Минздрава на них, глава государства указал на практическое отсутствие каких-либо мер дисциплинарного воздействия на врачей.
«В ответ на жалобу пациента пишут «указать на этическое отношение к пациенту»… Нет такой меры воздействия, как указание, есть замечание, выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие, увольнение, лишение категории и т.д.», – отметил он.
Но хуже всего, продолжил президент, когда такое отношение врачей приводит к трагедиям, проще говоря, смертям пациентов. Пример – Днестровская больница, где в результате халатности персонала от пневмонии умер ребенок. Виновные получили реальный и условный сроки.
«Ребёнок двое суток горел …и в конце отцу предложили отнести его в реанимацию, ребёнок умер у него на руках. Как это вообще объяснить? На это что, деньги нужны, финансирование, новые больницы, условия, что надо? Совесть нужна!» – сказал президент.
Эмоции на этой встрече зашкаливали, особенно ближе к концу. И здесь в качестве адресатов выступали уже не только врачи, но и представители Следственного комитета.
«С целью дисциплинировать эти отношения все жалобы, Андрей Иванович [Гуранда], посылайте в Следственный комитет, все до одной. Следственный комитет, принимайте решения по всем жалобам в порядке ст. 193 уголовно-процессуального законодательства, где будет либо возбуждено уголовное дело либо отказано в этом по таким статьям, как «неоказание врачебной помощи» - раз, «оставление человека в опасности» - два, «вымогательство» - три, «взяточничество» - четыре и т.д. Если Министерство здравоохранения не может, кроме указания, принять иные меры дисциплинарного воздействия, это будет делать Следственный комитет, МВД, прокуратура, суды, в конечном итоге. Вы сами, уважаемые коллеги [врачи – прим. ред.], сгенерировали это отношение к вам», – отмечал Вадим Красносельский.
Одновременно Минздраву предписали создать при ведомстве общественный совет с включением в него всех обратившихся общественных организаций. Заседания должны проводиться ежемесячно. Также в ведомстве должна будет появиться консультационная служба, чтобы в неё мог обратиться любой человек.
Что касается жалоб, то при обращении граждан Минздрав будет оставлять у себя копию, а оригинал направлять в СК ПМР, одновременно проводя служебные проверки.
«Я не говорю о том, что все виноваты, ни в коем случае, есть масса надуманных заявлений, но если подтверждается факт, виновное лицо должно нести ответственность…», – подчеркнул президент.
Ещё одно поручение – усилить воспитательную работу на медфаке, а также с персоналом в поликлиниках и больницах, организовать телефон доверия при Минздраве. Пока же по этим вопросам можно напрямую обратиться в Администрацию Президента.