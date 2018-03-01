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Удручающая статистика: в Приднестровье возросла смертность младенцев

Удручающая статистика: в Приднестровье возросла смертность младенцев

В Приднестровье обозначился серьезный кризис. Несмотря на появление специального перинатального центра и нового оборудования для выхаживания младенцев, которое было получено благодаря помощи России, цифры статистики удручают.
Как видно из статистического отчета за 2017 год, младенческая смертность детей в возрасте до одного года за 2017 г. составила 31 человек, что на 24,0% больше, чем за 2016 г.
В Тирасполе в возрасте до года умерло 10 младенцев, в Бендерах -3, в Рыбнице -6.

Основными причинами в структуре младенческой смертности являются:
- состояния, возникшие в перинатальном периоде – 11 случаев;
- врожденные аномалии – 10 случаев.
  • Вчера, 08:56
  • DTV
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