В Приднестровье обозначился серьезный кризис. Несмотря на появление специального перинатального центра и нового оборудования для выхаживания младенцев, которое было получено благодаря помощи России, цифры статистики удручают.

Как видно из статистического отчета за 2017 год, младенческая смертность детей в возрасте до одного года за 2017 г. составила 31 человек, что на 24,0% больше, чем за 2016 г.

В Тирасполе в возрасте до года умерло 10 младенцев, в Бендерах -3, в Рыбнице -6.



Основными причинами в структуре младенческой смертности являются:

- состояния, возникшие в перинатальном периоде – 11 случаев;

- врожденные аномалии – 10 случаев.