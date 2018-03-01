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Следственный комитет направил обвинительное дело против экс-президента ПМР Евгения Шевчука в суд

Следственный комитет направил обвинительное дело против экс-президента ПМР Евгения Шевчука в суд


Как стало известно, 26 марта Следственный комитет ПМР отправил в суд уголовное дело по обвинению экс-президента ПМР Евгения Шевчука.
Ему вменяют совершение преступлений согласно Уголовного Кодекса ПМР:
- Статья 282. Превышение должностных полномочий;
- Статья 286. Получение взятки.
Максимальный срок по некоторым статьям - 12 лет лишения свободы, денежный штраф и запрет занимать государственные должности.

Таким образом, по мнению некоторых аналитиков, власти пытаются заблокировать возвращение Евгения Шевчука в Приднестровье и возможность на месте заниматься политикой.
Ранее, экс-президент ПМР заявлял, что считает возбужденные против него дела заказными и сфабрикованными.
Напомним, что сейчас Е.Шевчук находится в Российской Федерации.
  • Вчера, 22:15
  • DTV
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