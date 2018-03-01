Как стало известно, 26 марта Следственный комитет ПМР отправил в суд уголовное дело по обвинению экс-президента ПМР Евгения Шевчука. Ему вменяют совершение преступлений согласно Уголовного Кодекса ПМР: - Статья 282. Превышение должностных полномочий; - Статья 286. Получение взятки. Максимальный срок по некоторым статьям - 12 лет лишения свободы, денежный штраф и запрет занимать государственные должности.
Таким образом, по мнению некоторых аналитиков, власти пытаются заблокировать возвращение Евгения Шевчука в Приднестровье и возможность на месте заниматься политикой. Ранее, экс-президент ПМР заявлял, что считает возбужденные против него дела заказными и сфабрикованными. Напомним, что сейчас Е.Шевчук находится в Российской Федерации.