

Как стало известно, 26 марта Следственный комитет ПМР отправил в суд уголовное дело по обвинению экс-президента ПМР Евгения Шевчука.

Ему вменяют совершение преступлений согласно Уголовного Кодекса ПМР:

- Статья 282. Превышение должностных полномочий;

- Статья 286. Получение взятки.

Максимальный срок по некоторым статьям - 12 лет лишения свободы, денежный штраф и запрет занимать государственные должности.



Таким образом, по мнению некоторых аналитиков, власти пытаются заблокировать возвращение Евгения Шевчука в Приднестровье и возможность на месте заниматься политикой.

Ранее, экс-президент ПМР заявлял, что считает возбужденные против него дела заказными и сфабрикованными.

Напомним, что сейчас Е.Шевчук находится в Российской Федерации.