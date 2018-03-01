Президент ПМР подписал Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике».

В нем, в частности, говорится:



"Подпункт е) части первой пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«е) работникам экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятым на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах:

1) мужчинам – по достижении 55 (пятидесяти пяти) лет и при общем трудовом стаже не менее 25 (двадцати пяти) лет, из них не менее 12 (двенадцати) лет 6 (шести) месяцев на указанной работе;

2) женщинам – по достижении 50 (пятидесяти) лет и при общем трудовом стаже не менее 20 (двадцати) лет, из них не менее 10 (десяти) лет на указанной работе.



Перечень полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работ, дающих право на назначение досрочной пенсии в связи с особыми условиями труда, утверждается Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

При этом период работы непосредственно в полевых условиях от полугода до года учитывается за 1 (один) год работы, менее полугода – по фактической продолжительности, а на сезонных работах – в соответствии со статьей 81 настоящего Закона".