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Крепись геолог, держись геолог! Заработаешь в Приднестровье досрочную пенсию...

Крепись геолог, держись геолог! Заработаешь в Приднестровье досрочную пенсию...

Президент ПМР подписал Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике».
В нем, в частности, говорится:

"Подпункт е) части первой пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«е) работникам экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятым на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах:
1) мужчинам – по достижении 55 (пятидесяти пяти) лет и при общем трудовом стаже не менее 25 (двадцати пяти) лет, из них не менее 12 (двенадцати) лет 6 (шести) месяцев на указанной работе;
2) женщинам – по достижении 50 (пятидесяти) лет и при общем трудовом стаже не менее 20 (двадцати) лет, из них не менее 10 (десяти) лет на указанной работе.

Перечень полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работ, дающих право на назначение досрочной пенсии в связи с особыми условиями труда, утверждается Правительством Приднестровской Молдавской Республики.
При этом период работы непосредственно в полевых условиях от полугода до года учитывается за 1 (один) год работы, менее полугода – по фактической продолжительности, а на сезонных работах – в соответствии со статьей 81 настоящего Закона".
  • Вчера, 21:34
  • DTV
  • Просмотров: 18
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