Как стало ясно из официальных данных, платежи в долларах в республике резко сокращаются.

Так, например, в 2016 году доля долларовых платежей была на уровне 43,8%, а в леях и в евро соответственно - 31,7% и 15%.

В 2017 году долларовые сделки увеличились до 53,5%.

Как считают специалисты, это связано скорее всего, с желанием экономических агентов обезопасить свои операции от влияния банков США.

Надо отметить, что ПРБ начал работать с 27 февраля по валютным интервенциям в китайских юанях.

Учим китайский?)))