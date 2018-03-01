В ходе пленарного заседания Верховного Совета, состоявшегося 28 марта, парламентарии рассмотрели широкую повестку вопросов, среди которых особое внимание заслуживают антикризисные меры, направленные на поддержку местных производителей, предпринимательства, сферы АПК. Так, парламентарии сочли необходимым сохранить для предприятий легкой промышленности налоговую нагрузку на уровне прошлого года. Напомним, снижение в прошлом году налогов позволило обувщикам и швейникам республики удержаться на плаву, сохранить трудовые коллективы и даже нарастить объемы выпускаемой продукции. Но, увы, мировая ситуация на этом сегменте рынка в 2018-м лучше не стала, более того, европейские заказчики (не секрет, большинство предприятий нашей легкой промышленности работают на давальческом сырье, «обшивают» известные европейские фирмы и зависимы от их «капризов») стали «продавливать» вопрос снижения тарифов на услуги по пошиву изделий, что, естественно, скажется на финансовом самочувствии швейников. Чтобы их поддержать, было принято решение о введении моратория на повышение налоговой нагрузки на швейное производство в 2018 году. Соответствующие поправки были внесены в закон «О налоге на доходы организации». Но в обмен на преференции предприятия швейной отрасли обязаны сохранить уровень совокупных налоговых платежей в бюджет государства и не допустить уменьшения фонда оплаты труда работников.
Еще одной законодательной инициативой было предложено поддержать предпринимателей республики, в том числе занятых в сельском хозяйстве. Средства на эти цели будут направляться из Фонда государственного резерва. Напомним, эта схема уже действовала в республике в 2008 - 2011 годах – тогда ресурсы Фонда формировались из российской гуманитарной помощи, и крупные землепользователи воспользовались возможностью получения льготных кредитов – кто сады заложил, кто – комбайны и трактора закупил. За годы действия программы на эти цели было направлено 514 миллионов российских рублей, правда, по какой-то «случайности» кредиты выдавались лишь особо приближенным, лишь крупным землепользователям. Мелкие аграрии к «кредитной кормушке» и ее «дележу» допущены не были и лишь тихо роптали на «несправедливость» где-то там на своих малых наделах. Будем надеяться, нынешним потенциальным получателям кредитов повезет больше. Сегодня Фонд госрезерва располагает 141 млн. российских рублей, они находятся на счетах Сбербанка, и, по предложению председателя парламентского комитета по развитию предпринимательства и промышленности Виктора Гузуна, их намерены вернуть в Фонд и продолжить выдачу льготных кредитов. На них могут претендовать как начинающие, так и уже зарекомендовавшие себя предприниматели, все, кроме, занятых в торговле. Приоритет будет отдаваться бизнесменам, продвигающим и развивающим производство, обеспечивающее продовольственную безопасность и импортозамещение. Бизнесмены первой категории смогут получить до 10 тысяч долларов под 6% годовых, при условии вложения в бизнес 10% собственных средств. Предполагаемый срок возврата льготного кредита – два года.
Для желающих развивать действующее производство максимальный размер кредита составит 50 тысяч долларов. Процентная ставка – 6% годовых на срок до трех лет. В этом случае предприниматель должен вложить в дело 20% собственных средств. Все кредиты будут выдаваться Фондом на конкурсной основе.