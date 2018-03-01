На состоявшемся пленарном заседании Верховного Совета – в рамках информационного часа исполнительной власти – парламентарии рассмотрели «водный вопрос»: ситуацию в сфере водоснабжения. Инициатором сбора «высокого собрания» выступил парламентский комитет по государственной региональной политике (председатель Олег Василатий), а поводом – предлагаемый правительством законопроект, обязывающий всех потребителей воды устанавливать приборы учета (те самые водомеры). Камнем преткновения между исполнительной и законодательной властью стал вопрос – за чей счет будет сей «банкет»? Правительство великодушно «разрешает» делать это самим потребителям (как, собственно, сейчас и происходит), законодатели – в целях всеобщей «прибороизации» - предлагают «повесить» этот вопрос на предприятие «Водоснабжение и водоотведение»: по аналогии с газо- и – электроснабжающими организациями, которые в свое время выкупили приборы учета у потребителей, и потом стали устанавливать их бесплатно. К слову, вопрос по водомерам – почему мы приобретаем их за свой счет, почему так высок тариф по их абонентско-сервисному обслуживанию так высок (сегодня в пределах 72 руб.) – поднимался населением неоднократно и на всевозможных площадках. Парламентарии народному гласу (а еще больше – президентскому, поскольку народ по этому поводу и гаранта постоянно «дергают», и прокуратуру) вняли, но не сошлись по позициям с правительством, поэтому и решили заслушать исполнительную власть – что она думает по этому поводу, что предлагает.
За всю эту ветвь власти «отдувался» зам.министра экономического развития Николай Глига, но это и понятно – Николай Яковлевич до того, как стать высоким государственным чиновником, одно время возглавлял «Водоканал», поэтому знает проблемы изнутри.
Он сразу предупредил, что что вариант с выкупом водомеров у населения теоретически возможен, практически, как вы уже догадались, нет, по причине – не поверите – необходимости соблюдения … социальной справедливости. Мол, у кого-то один водомер надо выкупить, а у кого-то – 4 (и даже, говорил Глига, 8). Я, если честно, логику их «социальной справедливости» не поняла - если я потратилась на приобретение четырех водомеров в четыре раза больше, чем тот, кто купил один прибор, то и сумма выкупа должна быть соответствующей, и, по-моему, я никоим образом «социально несправедливо» никого не уязвляю. Вопрос в другом – в банальном отсутствии средств как у самого «Водоканала» (особенно после принятого властью решения изымать у госпредприятий 70 % прибыли), так и государства. Подсчитано, что для того, чтобы выкупить у населения 250 тысяч водомеров (именно такое количество приборов учета сегодня находится на балансе потребителей), потребуется 68 млн. рублей. Сумма для ГУП «Водоснабжение и водоотведение» неподъемная (предприятию бы «умудриться» залатать те «прорехи», что постоянно течь дают), как, впрочем, и для бюджета.
Что же делать? Н.Глига отметил, что есть несколько вариантов – пожёстче и помягче (последний, надо понимать, чтобы «гусей», то бишь народ, не злить). К числу первых относится изменение тарифов на воду и норм потребления – по словам зам.министра, у нас и те, и другие непозволительно низкие, плюс наличие широкого «пласта» льготников приводят к тому, что «Водоканал» «задыхается» из-за нехватки средств. На сегодняшний день предприятие «Водоснабжение и водоотведение» недополучило 92 млн. рублей только за льготников (казна должна компенсировать эти расходы, но, увы, не компенсирует опять же из-за скудости бюджета) и еще 12 млн. руб. за бюджетные организации.
К мягкому варианту относится стимулирование потребителей на установку приборов учета, которое будет заключаться в предоставлении им рассрочки за водомеры сроком на год –два (временной отрезок пока согласовывается). При этом предлагается такой вариант: «Водоканал» устанавливает водомеры за свой счет (средства, предупредил Глига, будут кредитными, поскольку «лишних» денег у предприятия нет), а мы потом «потихоньку» возвращаем ему затраченные на водомеры средства, приборы остаются в нашей собственности, но мы (потребители) оплачиваем услуги по техническому обслуживанию водомеров в зависимости от их количества, а также по всем процедурам, включая замену, ремонт (по опыту до 30 % приборов выходят из строя раньше срока), поверку и т.д, заключая с «Водоканалом» обязательный договор на абонентско-сервисное обслуживание.
По словам Н.Глиги, сегодня отраслевое министерство и водоснабжающая организация также изыскивают резервы для оптимизации потерь, которые несет «Водоканал», и снижения стоимости самих приборов . Сегодня их цена колеблется от 210 (так называемые квартирные приборы) до 350 рублей («колодезные», устанавливаемые в сельской местности). И вариант вроде найден – арзамасское предприятие, выпускающее водомеры, готово нас обеспечить ими по вполне привлекательной цене – от 135 до 250 рублей. Что касается потерь, то за последние 5 лет они были сокращены, но все-таки, по признанию зам.министра, цифра еще внушительная.
Парламентарии интересовались у него количеством потребителей в городской и сельской местности, объемами «поднимаемой» «Водоканалом» воды, размерами тарифов на его услуги и из чего они складываются, сетовали на то, что их размер – «военная тайна» и с ними нельзя ознакомиться в открытом доступе – ни на сайте министерства, ни самого предприятия. Зам.министра искренне удивлялся – не может быть! Парламентарий О.Леонтьев уверял – сам проверял, сам звонил – не знакомят ни в «Водоканале», ни в министерстве. Н.Глига предложил вместе позвонить, узнать. Я не сомневаюсь, что, если будут звонить двоем, то их ознакомят, но будут ли также охотно «ознакамливать» население – большой вопрос! Но надо отдать должное парламентариям, они настаивали на том, чтобы информация о тарифах находилась в свободном доступе. Депутат О.Хоржан посоветовал обратить внимание на общежития – в этом плане у водоснабжающей организации работы - непаханое поле, люди хотят установить приборы учета, но не могут из-за особенностей «общего жития». Но эту проблему надо решать, уверен парламентарий.
Собственно, на этом дискуссии по «водному вопросу» были исчерпаны, информация принята к сведению, заверения о необходимости совместной, конструктивной работы над законопроектом получены. Следующее пленарное заседание Верховного Совета – 18 апреля.
Вопрос в цифрах В Бендерах приборами учета воды охвачено 87 % населения. В Тирасполе – 72 % В Рыбнице – 70%